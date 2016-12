REPLAY - Candidat à la primaire de la gauche des 22 et 29 janvier 2017, François de Rugy attend avec impatience les débats du mois de janvier.

par Benjamin Sportouch , Clarisse Martin publié le 22/12/2016 à 08:43

Le président du Parti écologiste est candidat à la primaire de la Belle Alliance Populaire et compte peser dans le scrutin qui désignera le candidat de la gauche à l'élection présidentielle de 2017. "Lorsqu'on se lance dans une primaire, on fait les choses jusqu'à bout", soutient François de Rugy, qui présente 66 propositions en vue de l'élection. "Quand on se présente à une primaire, on doit tout dire, tout mettre sur la table. Moi je suis prêt à répondre à toutes les questions", avance le député de Loire-Atlantique.



"On a tout entendu sur cette primaire, y compris qu'elle n'aura pas lieu", déplore l'écologiste, "mais vous voyez que maintenant tout est prêt, tout est en place". En janvier, trois débats rythmeront les dernières semaines de la campagne. "C'est fondamental, c'est la démocratie. Chaque candidat est sur un pied d'égalité et doit répondre aux mêmes questions avec le même temps de parole", défend François de Rugy, qui s'engage à soutenir le candidat qui remportera le scrutin, même s'il s'agit de Manuel Valls avec lequel il a des désaccords comme la politique à mener à Notre-Dame-des-Landes. "On s'engage dans un processus de rassemblement, donc je participerai au rassemblement sinon ça ne sert à rien", tranche le parlementaire.