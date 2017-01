Débat de la primaire de la gauche : qui est Matthieu Croissandeau ?

Directeur de la rédaction du magazine "L'Obs", le journaliste sera aux côtés de Gilles Bouleau et d'Elizabeth Martichoux pour mener le premier débat de la primaire de la gauche ce jeudi 12 janvier.

Crédit : IBO/SIPA Matthieu Croissandeau, le directeur de la rédaction de L'Obs.

par Philippe Peyre publié le 12/01/2017 à 18:07

Animer un débat dans le cadre d'une primaire, ce n'est pas une première pour Matthieu Croissandeau. S'il sera présent ce jeudi 12 janvier sur RTL, TF1 et L'Obs pour animer le premier débat de la primaire de la gauche aux côtés d'Elizabeth Martichoux (RTL) et de Gilles Bouleau (TF1), le journaliste avait en effet déjà été choisi en 2011 pour animer le débat dans le cadre de la primaire du Parti socialiste. Six ans après, le directeur de la rédaction du magazine L'Obs renouvelle l'exercice ce jeudi 12 janvier à partir de 21 heures.



Peu connu du grand public, le journaliste de 45 ans n'a pour autant pas chômé depuis ses débuts en 1997 lorsqu'il a intégré la rédaction de L'Obs en tant que reporter au service Économie. Passé par différentes rubriques au sein du magazine estampillé à gauche, Matthieu Croissandeau a ensuite rejoint Le Parisien pour prendre la tête du service Politique. C'est pendant cette période, en 2012, qu'il a révélé, en pleine campagne présidentielle, l'utilisation par François Hollande de l'expression "sale mec" pour qualifier son adversaire, Nicolas Sarkozy.



En 2014, Matthieu Croissandeau a fait son retour à L'Obs mais cette fois-ci en tant que directeur de la rédaction. Il intervient également tous les mardis dans l'émission 28 minutes sur Arte où il co-anime une interview avec Elizabeth Quin et Nadia Daam.