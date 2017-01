LE DÉCODEUR POLITIQUE - Le 10 janvier, Vincent Peillon était l'invité de RTL. À cette occasion, il a détaillé les principales mesures de son programme économique.

> Quelles sont les propositions économiques de Vincent Peillon ?

par Christian Menanteau , Camille Kaelblen publié le 11/01/2017 à 17:48

LE CONTEXTE - Il est le candidat surprise de la gauche, celui que personne n'attendait vraiment. Un mois après avoir annoncé sa candidature officielle à la primaire, Vincent Peillon a dévoilé quelques-unes de ses propositions économiques lors de son passage au micro de RTL le 10 janvier.



Premier défi audacieux : l'ancien ministre s'est engagé à maintenir la réduction des déficits de l''État français, qu'il espère faire passer à 1,5% de la création de richesse nationale, une part extrêmement basse. Un pari qui semble déjà difficile à tenir car il a également promis en parallèle une augmentation des dépenses pour la défense nationale mais aussi pour l'hôpital et la santé en France.



Sur le monde du travail, Vincent Peillon souhaite également revisiter la fameuse loi El Khomri avec le concours des parlementaires de la future majorité au pouvoir. Dans ses promesses, il propose également de conditionner le CICE à l'investissement dans les formations, les ressources humaines et la qualité de vie au travail proposées par chacune des entreprises qui en bénéficient.



Au plan fiscal, Vincent Peillon a prévu un bouclier fiscal pour les ménages les plus modestes. il souhaite notamment réduire le montant de la taxe d'habitation au maximum à 20% du revenu des ménages les plus pauvres. Côté entreprises, l'accent est mis sur le soutien aux petites et moyennes structures. Le candidat à la primaire de ma gauche propose de réduire au taux de 15% l'impôt sur les sociétés pour les 100.000 premiers euros de bénéfices.