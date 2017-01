PORTRAIT - Le député européen et président de son parti, le Front démocrate, est candidat à la primaire de la gauche mais est encore peu connu.

Jean-Luc Bennahmias n'est pas aussi connu que Manuel Valls ou Arnaud Montebourg mais fait partie des sept candidats de la primaire de la gauche. Des candidats qu'il affrontera lors de trois débats, dont le premier se déroule ce jeudi 12 janvier, puis à l'occasion des élections, les 22 et 29 janvier prochains. Retour sur son parcours et ses idées politiques.



Il a d'abord été journaliste puis professeur en communication avant de se plonger en politique. C'est au sein des Verts qu'il débute sa carrière, en 1992. Il quittera finalement le parti écologiste 15 ans plus tard, après avoir notamment été secrétaire national du parti. Il participe à la création du Mouvement Démocrate en 2007 avec François Bayrou. Il quitte le parti en 2014 pour fonder une formation de centre-gauche, le Front démocrate, dont il est aujourd'hui le président. L'homme de 62 ans est également député européen depuis 2004.

C'est la première fois que Jean-Luc Bennahmias se présente à l'élection présidentielle. En tant que candidat de centre-gauche, il ne souhaite par exemple pas toucher aux 35 heures pour les grandes entreprises, mais pourrait faire évoluer la situation concernant les PME et les TPE. "Nous sommes favorables à des négociations secteur par secteur et branche par branche. On peut envisager l'annualisation du temps de travail", confiait à RTL.fr Christophe Madrolle, son porte-parole.



Entre gauche et centre, il refuse de choisir. "Je défends dans cette primaire l'idée d'une majorité progressiste extrêmement large, qui va de l'électorat de monsieur Jean-Luc Mélenchon aux électeurs de madame Nathalie Kosciusko-Morizet", a-t-il affirmé lors d'une interview sur LCI. Celui qui affirme sur son site internet que "la démocratie est en danger" entend "mobiliser les forces vives citoyennes et passer à une démocratie active pour ranimer le lien avec les politiques".

Des propositions écologistes

Du fait de son parcours politique, Jean-Luc Bennahmias n'a pas manqué d'ajouter une dimension écologique à son programme, ce qui lui vaut d'ailleurs d'être comparé au candidat François de Rugy. Parmi ses objectifs s'il est élu : "Accélérer la production des énergies renouvelables", ou encore imposer "le transport des marchandises en transit international en France par ferroutage" (chargement des camions sur un train), a-t-il répondu lors d'une interview à 20minutes.