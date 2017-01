INFO RTL - Le 29 janvier, second tour de la primaire de la gauche, l'ancien premier ministre pourrait être devancé par Arnaud Montebourg qui recueillerait 53% des suffrages, selon un sondage Kantar Sofres-Onepoint pour RTL.

Primaire de la gauche : Valls en tête au 1er tour, battu par Montebourg au 2nd

par Clémence Bauduin publié le 08/01/2017 à 22:00

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Manuel Valls est globalement assuré d'une place au second tour de la primaire de la gauche, mais rien ne permet de confirmer qu'il remportera le deuxième scrutin de la primaire à gauche. Le 29 janvier pourrait se solder par une victoire d'Arnaud Montebourg, selon un sondage Kantar Sofres - Onepoint réalisé pour RTL. C'est à lui que devrait revenir la deuxième place à l'issue du premier tour qui se déroulera le 22 janvier. L'ancien ministre du Redressement productif pourrait ainsi ravir la victoire à Manuel Valls. Ainsi, Valls, Montebourg et Hamon apparaissent comme le trio de tête de cette primaire. Ils devancent largement Vincent Peillon et les autres candidats de ce scrutin : François de Rugy, Sylvia Pinel et Jean-Luc Bennahmias.



L'hypothèse la plus probable est basée sur la participation de 2,6 millions d'électeurs. Dans cette configuration, l'avantage est net pour Manuel Valls au premier tour. L'ancien Premier ministre se détache auprès de l'électorat (36%). Derrière lui, Arnaud Montebourg (23%) se trouve talonné par Benoît Hamon (21%). Comme Arnaud Montebourg et Benoît Hamon se partagent globalement le même électorat, le premier tour ne leur permet pas de largement se distinguer l'un vis-à-vis de l'autre, ils "se neutralisent" selon l'analyse d'Emmanuel Rivière, sondeur chez Kantar Sofres - One Point. Vincent Peillon, lui, remporterait 10% des suffrages, devant Sylvia Pinel (6%), François de Rugy (2%) et Jean-Luc Bennahmias (2%).



Pour le second tour, et toujours dans l'hypothèse la plus probable de 2,6 millions d'électeurs toutes familles politiques confondues, Arnaud Montebourg remporterait donc la primaire de la gauche. Le 29 janvier, celui-ci devancerait Manuel Valls de six points (53% contre 47%). L'ancien Premier ministre serait également en difficulté - bien que moindre - face à Benoît Hamon si ce dernier venait tout de même à se qualifier. Dans le cas d'un duel Valls-Hamon au second tour, les deux hommes atteindraient ainsi une égalité parfaite.

Un résultat variable selon l'électorat mobilisé

Si cette primaire se limite à un "noyau dur" des électeurs socialistes (environ 1,3 million d'électeurs), Manuel Valls pourrait bien se trouver en bonne posture dans les résultats. Au premier tour, les intentions de vote dans ce cas précis lui confèrent un score de 47%. Au second, il l'emporterait même avec 60% des voix contre Arnaud Montebourg et même 61% des voix face à Benoît Hamon.



Mais si, comme l'indique l'enquête, des électeurs de l'extrême gauche, de la droite et de l'extrême droite, "moins favorables à Manuel Valls", se mobilisent pour cette primaire (4,6 millions d'électeurs), alors l'ancien chef de gouvernement pourrait se trouver dans une situation bien moins confortable. Il serait alors même battu par Benoît Hamon, par 51% des voix contre 49%. Reste à noter que ce premier baromètre est réalisé avant le début des débats, susceptibles de changer la donne.



Enquête réalisée par Internet du 3 au 6 janvier 2017 auprès d’un échantillon de 8.011 personnes

représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, dont 488 personnes tout à fait certaines d’aller voter à la primaire de la Gauche. Méthode des quotas (sexe, âge, profession de la personne de référence) et stratification par région et catégorie d’agglomération.