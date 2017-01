Les coulisses et les répétitions du débat qui opposera les sept candidats de la primaire de la gauche, jeudi 12 janvier à partir de 21 heures.

par Laurent Marsick publié le 12/01/2017 à 07:20

C'est le grand oral pour la gauche. Ce jeudi 12 janvier, à partir de 21 heures, aura lieu le premier débat pour les sept candidats de la primaire présidentielle organisée par le Parti socialiste. À dix jours du premier tour, il va falloir convaincre et mobiliser avant le rendez-vous avec les urnes. Le débat, diffusé par RTL, TF1 et L'Obs, promet de vifs échanges dont l'issue reste encore très incertaine.



Manuel Valls, Arnaud Montebourg, Benoît Hamon et Vincent Peillon, font partie du groupe des favoris. Derrière le groupe de tête : Sylvia Pinel, la seule femme, Jean-Luc Bennahmias et François de Rugy. RTL a assisté en coulisses aux répétitions du débat. Aperçu du déroulement de ce soir.



Si la couleur du plateau a été retravaillée avec des tons roses et rouge, pour le reste, le décor est le même que pour le débat de la droite. Ce qui change en revanche, c'est le temps de parole pour chacun des prétendants. "Les candidats souhaitaient avoir un petit peu plus de temps. Là, c'est 1 minute 30 et 1 minute 20 pour la minute conclusive", explique Catherine Nayl, la patronne de l'info du groupe TF1.

En plateau, les trois journalistes vont avoir un rôle particulier avec des candidats, dont certains sont peu ou mal connus du grand public. "Trois personnes et non pas une, comme c'était le cas avec Jean-Frédéric Poisson (lors de la primaire de la droite), sont assez peu identifiées dans le paysage politique : Sylvia Pinel, Jean-Luc Bennahmias et François de Rugy. Or il va falloir leur accorder exactement le même temps qu'à Manuel Valls, Benoît Hamon, Vincent Peillon et Arnaud Montebourg et bien sûr aussi maintenir l'intérêt", détaille Élizabeth Martichoux, intervieweuse politique de RTL, qui orchestrera la rencontre dès 21 heures pour une durée de 2 heures 30.



En attendant jeudi soir, les débatteurs ont répété la mécanique de l'émission, avec des doublures qui jouent le rôle des candidats. Mercredi 11 au soir, les équipes de campagne sont venues découvrir le plateau. Les candidats eux, ne le verront pour la première fois que jeudi soir.