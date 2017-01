Jeudi 12 janvier, RTL et TF1 organisent avec "L'Obs" le premier débat de la primaire de la gauche.

Crédit : AFP Les sept candidats de la primaire de la gauche

par La rédaction numérique de RTL publié le 11/01/2017 à 17:11

Première entrée dans l'arène, première joute verbale entre les 7 candidats à la primaire de la gauche ce jeudi 12 janvier sur RTL et TF1. Jean-Luc Bennahmias, François de Rugy, Benoît Hamon, Arnaud Montebourg, Vincent Peillon, Sylvia Pinel et Manuel Valls.



En attendant l’élection qui se déroulera les 22 et 29 janvier, les sept candidats vont confronter leurs idées et aussi faire découvrir leurs programmes et leurs visions pour la France au grand public à l'occasion de trois débats avant le 1er tour le 22 janvier prochain. Le premier d'entre eux se déroule ce jeudi 12 janvier, sur RTL, TF1 et L'Obs. Lors de ce moment d'échange, une partie sera réservée aux questions des internautes et auditeurs de RTL.



Posez-vos questions dans les commentaires de cet article ou avec le hashtag #PrimaireLeDébat.