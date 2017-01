Ceux qui se sont inscrits en décembre sur les listes électorales pourront participer au scrutin, mais ces dernières ne seront pas encore à jour.

par Vincent Derosier , Ludovic Galtier publié le 10/01/2017 à 09:50

La primaire de la gauche peut-elle être faussée ? Une faille a été décelée dans l'organisation. Sur le papier, certains électeurs pourraient voter deux fois. En effet, tous les inscrits au 31 décembre 2016 pourront participer au scrutin. Mais les listes électorales ne seront pas encore a jour. Ce qui fait dire au Républicain Thierry Solère que cela va tricher à tous les étages. "Il y a manifestement la possibilité de voter deux fois. Ça altère la sincérité du scrutin, ça ouvre des contestations", s'indigne l'ancien président du comité d'organisation de la primaire de la droite et du centre de novembre 2016.



Pour frauder et voter deux fois, il faut réunir deux conditions : être un nouvel inscrit à la fin 2016 et avoir déménagé récemment. Dans ce cas, un électeur pourrait théoriquement voter dans son ancien et son nouveau bureau de vote. Mais Christophe Borgel, chargé des élections au Parti socialiste, promet de trouver la parade d'ici le 22 janvier. "Pour que cela puisse poser un problème, il faudrait avoir un électeur qui a déménagé à proximité, il faudrait un électeur qui ait l'esprit assez mal tourné pour se dire dans une élection, je peux frauder, je peux voter deux fois. On est en train de trouver une modalité qui ne surcharge pas le bureau de vote, mais qui nous permet de nous prémunir de tout problème."



La solution pourrait être un simple coup de fil entre l'ancien et le nouveau bureau de vote. Une vérification qui prend du temps et qui pourrait être difficile à tenir en cas d'affluence.