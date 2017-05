Législatives 2017 : le soutien hautement symbolique d'Édouard Philippe

publié le 26/05/2017 à 08:17

Dimanche 21 mai, Edouard Philippe avait promis de faire campagne pour les candidats La République en Marche... Et il a tenu parole. Le Premier ministre va soutenir deux candidats d'ici dimanche 28 mai et le premier, c'est à 11h15 ce 26 mai, dans le XIXe arrondissement de Paris, la circonscription de Mounir Mahjoubi, le jeune secrétaire d'État au Numérique de 33 ans. Ce choix ne doit rien au hasard : le benjamin du gouvernement a face à lui Jean-Christophe Cambadélis.



Gagner face au patron du PS serait une victoire très symbolique pour celui qui veut fracturer la gauche et la droite. Dimanche 28 mai, Édouard Philippe ira cette fois dans l'Eure pour s'afficher avec Bruno Le Maire. Là aussi, le symbole est fort. Le ministre de l'Économie se présente sous l'étiquette LREM. Il a face à lui une candidate Les Républicains et l'enjeu est de taille : si Bruno Le Maire est battu le mois prochain, Emmanuel Macron n'aura plus qu'à trouver un autre ministre de l'Économie...

L'affaire Ferrand embarrasse certains macronistes

Édouard Philippe va faire plusieurs autres déplacements. Il a d'ailleurs sur son bureau des dizaines de demandes de candidats. Par exemple, Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, lui a demandé de venir soutenir des candidats dans la région lyonnaise. Quoi qu'il en soit, pour Édouard Philippe, il est difficile de faire campagne contre certains de ses anciens amis. "Il est dans une situation très inconfortable", reconnaît l'un de ses proches. Même si à Matignon on assure qu'il fait campagne contre sa famille politique "sans scrupules ni états d'âmes".

Édouard Philippe, comme Emmanuel Macron, a apporté son soutien à Richard Ferrand... Mais en privé, certains Macronistes s'inquiètent. "C'est embarrassant cette histoire", confie un membre du gouvernement. Un autre proche du président n'y va pas par quatre chemins. Pour lui, le ministre est déjà mort, et le weekend s'annonce décisif. Si la polémique ne faiblit pas, Emmanuel Macron sera, selon lui, obligé de l'évincer, car "le symbole politique peut lui coûter très cher. Cher comme une majorité à l'assemblée nationale".