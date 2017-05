Gérald Darmanin bien décidé à s'émanciper de Bruno Le Maire

Gérald Darmanin et Bruno Le Maire arrivent à l'Élysée le 18 mai 2017 pour leur premier conseil des ministres dans le gouvernement Philippe

publié le 24/05/2017 à 14:06

Gérald Darmanin ne compte pas rester dans l'ombre de son aîné Bruno Le Maire. Le ministre de l'Action et des Comptes publics a pris ses quartiers au 5e étage du ministère de l’Économie et des Finances à Bercy, tandis que Bruno Le Maire, lui, occupe l'étage du dessus. Mais cette proximité est plus symbolique qu'autre chose.



Si les deux ministres Les Républicains du gouvernement Philippe sont bien arrivés ensemble dans la même voiture jeudi 18 mai pour le premier conseil des ministres du quinquennat, leurs passations de pouvoirs, tenues la veille, s’étaient révélées un tout petit peu compliquées.

"Bruno voulait le faire avec Michel Sapin et que je le fasse avec Christian Eckert (le secrétaire d’État au Budget du gouvernement sortant, ndlr). Je lui ai rappelé que je n’étais pas secrétaire d’État", confie Gérald Darmanin en privé. Et son entourage d’ajouter : "Il faut bien faire pipi autour du lit".