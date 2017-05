Macron président : ce qu'il faut retenir du documentaire de TF1

Emmanuel et Brigitte Macron lors du documentaire "Emmanuel Macron : les coulisses d'une victoire"

200 jours de campagne. Le documentaire Emmanuel Macron, les coulisses d'une victoire, diffusé ce lundi 8 mai sur TF1, dévoile de bout en bout les coulisses de la campagne menée par Emmanuel Macron. Meetings, réunions, déplacements, rencontres auprès des citoyens : le réalisateur Yann L'Hénoret l'a suivi caméra à la main jusqu'au jour J, celui du dimanche 7 mai, au cours duquel les Français l'ont porté à la présidence de la République.



Du célèbre "parce que c'est notre projet" à des confidences inédites en passant par un œuf reçu sur la tête en déplacement ou une allocution téléphonique avec Barack Obama, le documentaire brosse avec un regard neuf et confidentiel les derniers mois qu'a passés le nouveau président de la République française.

Petites phrases, grande décontraction

"C'est de l’œuf ce n'est pas méchant, c'est un petit œuf. C'est les risques du métier. Ils ne vont pas nous en rejeter quand même ?", s'amuse un Emmanuel Macron presque enfantin qui vient de recevoir un jet d’œuf au salon de l'Agriculture, le 1er mars. Le documentaire laisse apparaître un candidat pour le moins naturel et décontracté. Cette spontanéité donne lieu à des petites phrases, surprenantes dans la bouche de celui dont l'image était jusqu'alors très policée.

Les débats, et notamment celui de l'entre-deux-tours, ont été l'occasion pour Emmanuel Macron de se dévoiler davantage aux Français, à coups de petites piques bien senties envers ses adversaires. En coulisse, avant et après ces débats, le naturel est toujours de mise. "Bon. Ben je suis content que ce soit fini", conclut Emmanuel Macron quand il retrouve son équipe après le débat du premier tour. "Fillon il n'a plus de jus", fait-il remarquer, avant de confier, épuisé, un amusant "on en avait tous plein le c*l". La candidate FN Marine Le Pen n'échappe pas aux remarques détachées d'Emmanuel Macron. "Elle est insupportable", confie-t-il à ses proches en rentrant dans sa loge après le débat de l'entre-deux-tours.





Le vocabulaire allégé donne à voir un Emmanuel Macron Français comme les autres. "J'ai toujours une sale gueule quand je pose", déplore-t-il au moment de choisir la photo pour son affiche de campagne de l'entre-deux-tours. Une décontraction qui tranche avec l'image habituelle du candidat.

Le soutien indéfectible de Brigitte

Elle le coache, le houspille, l'encourage. Très présente au côté de son mari, Brigitte Macron amuse elle aussi par sa spontanéité. "J'ai voulu retranscrire dans ce film la réalité de ce couple qui est complètement amoureux et qui a une relation très équilibrée, contrairement à ce que j'ai pu entendre et lire", expliquait le réalisateur au micro de RTL. "Tu as été incroyable" lui lance-t-elle après Versailles.

Leur relation alimente de nombreux fantasmes, dont Emmanuel Macron parle ouvertement dans le documentaire. À la salle Bobino à Paris le 6 février 2017, le candidat d'"En Marche !" ironise sur sa prétendue double vie avec Mathieu Gallet. En aparté, il voit dans ces rumeurs "deux choses odieuses : d'un côté, de la misogynie parce qu'ils disent que ce n'est pas possible d'être avec une femme de 24 ans de plus. Ça, moi, je le vis depuis toujours parce que ça fait 20 ans que je suis avec ma femme. Et de l'autre, c'est de l'homophobie"

Politiciens, communicants, vedettes : les proches de Macron

Daniel Cohn-Bendit, Gérard Collomb, François Bayrou - qui lui confie que "c'est un truc bizarre (vous savez), président de la République"... Les soutiens politiques d'Emmanuel Macron apparaissent largement dans le documentaire. Mais les interactions avec son équipe rapprochée - notamment son porte-parole Benjamin Griveaux, ses alliés presse et communication Sylvain Fort et Sibeth Ndiaye qui ne sont jamais très loin de lui - offrent des images inédites. Les vedettes qui le soutiennent, au premier rang desquelles figure Line Renaud, l'encouragent de manière amicale et chaleureuse.

Whirlpool, moment pivot de la campagne

La rencontre d'Emmanuel Macron avec l'intersyndicale de Whirlpool à la Chambre de commerce d'Amiens, puis avec les salariés de l'usine, est un moment-pivot du documentaire comme de la campagne. Le réalisateur estime qu'il s'agit du "moment où il devient président". Stressé par l'arrivée sur place de son adversaire Marine Le Pen, le candidat procède à un petit recadrage de son équipe. "Rien n'est pro depuis quelques jours", leur lance-t-il. Seul moment de tension du documentaire... qui laisse place à une sortie des plus vives à l'égard de François Hollande.



Tandis que son équipe lui recommande de ne pas aller à la rencontre des salariés sur les conseils de la sécurité, Emmanuel Macron s'agace. "Les mecs de la sécurité c'est pas eux qu'il faut écouter (…) il faut aller au cœur de la bête (…) si vous écoutez les mecs de la sécurité vous finissez comme Hollande. Vous êtes en sécurité mais vous êtes mort", lance le candidat. Une sortie qui détonne, au soir d'une journée du 8 mai commémorée main dans la main par les deux hommes, et au cours de laquelle François Hollande a épaulé Emmanuel Macron la première journée de l'Après-présidentielle.

