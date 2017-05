Fillon a reçu une lettre de Poutine... mais l'a ouverte bien trop tard

publié le 25/05/2017 à 08:37

Une lettre destinée à François Fillon a été égarée pendant 2 mois... Et la poste n'y est pour rien. La scène se déroule au mois de janvier, au QG de François Fillon, dans le XVe arrondissement de Paris. Sur le bureau du service courrier, il y a une lettre fermée... Mais sur celle-ci, il y a un symbole : une tête d'aigle. Cela est inhabituel et pour cause, la lettre a été envoyée de Russie. À l'intérieur, deux pages manuscrites, peut-être un militant expatrié ? Non. La lettre est rédigée en cyrillique, et signée d'un certain Vladimir Poutine.



Le Président Russe félicite François Fillon pour sa victoire à la primaire de la droite. Dans l'enveloppe se trouve aussi la traduction française et un courrier de l'ambassadeur de France à Moscou... Le tout est daté du 29 novembre. Tout l'entourage de François Fillon est tombé de l'armoire en découvrant la lettre deux mois après. Évidemment, il est un peu tard pour répondre, surtout quand il s'agit de Vladimir Poutine.

Tout cela prouve deux choses. D'abord, que l'organisation de la campagne était loin d'être parfaite, et puis aussi que le liens entre les deux hommes étaient forts. Pas sûr que le chef d'État russe reprenne la plume pour écrire à Emmanuel Macron avant de le rencontrer, lundi 29 mai à Versailles.