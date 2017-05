Gérard Collomb veut une police "au plus près des concitoyens"

publié le 19/05/2017 à 08:44

En poste depuis deux jours à peine, Gérard Collomb a déjà fait savoir, dans ses premières allocutions, qu'il voulait réconcilier les policiers avec leur ministre de tutelle : lui-même. Nommé ministre de l'Intérieur mercredi 17 mai, Gérard Collomb devient le numéro deux du gouvernement, derrière le premier ministre Édouard Philippe. Il va devoir s'atteler dès à présent à une alternative à l'état d'urgence, dont il estime qu'il faudra finir par sortir, et à la composition d'une police de proximité, comme le proposait Emmanuel Macron durant sa campagne.



"Il s'agit de faire en sorte que les forces de police nationale, les forces de gendarmerie, soient au plus près de nos concitoyens", affirme Gérard Collomb, qui estiment que les policiers doivent "pouvoir écouter ce qui se dit dans le quartier, connaître l'ambiance du quartier, voir les signes de radicalisation" et ainsi lutter contre des signes avant-coureurs pour parer aux violences.

Gérard Collomb entend également améliorer les conditions de travail des officiers de police et de gendarmerie. Il a constaté ces derniers mois un climat pesant chez les forces de l'ordre, "une espèce de révolte spontanée due à des conditions de travail qui n'étaient pas extraordinaires". "Il faut répondre à ces problèmes matériels et au-delà c'est quand même la relation de confiance qu'il faut renouer avec la population, estime-t-il. Lorsque nous avons affaire à des actes terroristes, tous nos policiers sont applaudis. Mais dans leurs missions quotidiennes, ils sont souvent vilipendés, et donc il faut réconcilier les populations avec leur police."