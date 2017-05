Le journal de 12h30 : Macron noue le dialogue avec les partenaires sociaux

publié le 23/05/2017 à 13:21

Les leaders syndicaux et patronaux sont accueillis tour à tour pour des rencontres d'une heure avec Emmanuel Macron. Au menu : la réforme du droit du travail, que le gouvernement compte mener au pas de charge, par ordonnances, pour une entrée en vigueur à la rentrée. Laurent Berger (CFDT) a ouvert le bal peu avant 9 heures. À l'issue de cet entretien, le syndicaliste a confié avoir senti le chef de l'État "déterminé à mettre en place ce qu'il avait annoncé", mais "aussi à l'écoute". Quant à Philippe Martinez, numéro un de la CGT, il a estimé que le calendrier a l'air d'avoir bougé.



Le porte-parole du gouvernement, Christophe Castaner, a prévenu les syndicats qu'ils n'avaient "pas le droit de bloquer la France" même s'ils ne sont "pas d'accord avec telle ou telle mesure, surtout quand elle était au coeur du projet présidentiel"." Un ministre, il dit ce qu'il veut. Les salariés, ils font ce qu'ils veulent", lui a rétorqué Philippe Martinez.

À écouter également dans ce journal :

- Manchester : 22 personnes, dont des enfants, ont été tuées et 59 blessées dans un attentat suicide commis par un homme qui a activé un engin explosif à la sortie d'un concert pop lundi 22 mai à Manchester, dans le nord-ouest de l'Angleterre. La police de Manchester a annoncé mardi 23 mai l'arrestation d'un homme de 23 ans en lien avec l'attentat.

- Des "consignes" ont été données aux organisateurs d'événements culturels et sportifs, nombreux à l'approche de l'été, pour assurer au mieux la sécurité du public, a annoncé mardi le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, au lendemain de l'attentat de Manchester qui a fait 22 morts.



- Rennes : trois étudiants ont été grièvement blessés, dont un pour lequel le pronostic vital est engagé, après un incendie qui s'est produit dans la nuit de lundi à mardi 23 mai dans une résidence étudiante de la périphérie de Rennes, a-t-on appris auprès de la préfecture et des pompiers.



- États-Unis : Donald Trump s'est engagé mardi à Bethléem en Cisjordanie occupée à faire "tout (son) possible" pour aider les Israéliens et les Palestiniens à conclure un accord de paix.



- Justice : le cardinal Philippe Barbarin et six autres personnes sont cités à comparaître en septembre devant le tribunal correctionnel de Lyon par des victimes d'agressions sexuelles au sein de l'Église, qui leur reprochent de ne pas avoir dénoncé ces faits à la justice, ont annoncé leurs avocats.