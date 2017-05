publié le 21/05/2017 à 10:05

Les Français ont plutôt une bonne opinion d'Emmanuel Macron un peu plus de dix jours après son élection à la présidentielle. Selon un sondage Ifop paru dans le Journal du Dimanche, la cote de popularité du président de la République atteint 62 %, celle du Premier ministre Édouard Philippe flirtant elle avec les 55 %. À la question : "Êtes-vous satisfaits ou mécontents d'Emmanuel Macron comme président de la République ?", ils ont été 12 % à répondre "très satisfaits", et 50 % à affirmer être "plutôt satisfaits", totalisant ainsi quelque 62 % de bonnes opinions.



Des chiffres qui restent sensiblement les même que lors des élections présidentielles de 2012 et de 2007. François Hollande avait récolté 61 % de bonnes opinions une dizaine de jours après son élection, et Nicolas Sarkozy 65 %. À l'inverse, quelque 20 % des personnes interrogées se sont dites "plutôt mécontentes" des premiers jours de mandat du nouveau président de la République, et 11 % "très mécontents". Environ 7 % ne se sont pas prononcés.

Quant à Édouard Philippe, il comptabilise 5 % de "très satisfaits", 50 % de "plutôt satisfaits", 18 % de "plutôt mécontents" et 6 % de "très mécontents". Le taux de personnes ne se prononçant pas monte cependant à 21 %. Là encore, les résultats restent sensiblement proches de ceux des deux anciens Premiers ministres, Bernard Cazeneuve et Manuel Valls, qui avaient respectivement obtenu en décembre 2016 et avril 2014, 51 % et 58 % de bonnes opinions. Leur cote de popularité est cependant plus basse que le tout premier Premier ministre nommé par François Hollande après son élection, Jean-Marc Ayrault, qui enregistrait en mai 2012 65 % de bonnes opinions. En 2007, François Fillon avait fait lui aussi mieux, avec 62 % des Français satisfaits de son action.