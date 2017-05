publié le 22/05/2017 à 18:39

Pendant que les élèves de Terminale se préparent à entrer dans la dernière ligne droite des révisions pour le baccalauréat 2017, le gouvernement envisage de réformer l'épreuve d'ici la fin du quinquennat. Dans son programme défendu durant la campagne présidentielle, Emmanuel Macron s'était prononcé en faveur d'une réforme à ce sujet. "Nous moderniserons le baccalauréat. Il y aura désormais quatre matières obligatoires à l'examen final. Les autres seront validées par un contrôle continu", pouvait-on lire dans le descriptif de son projet. Cette volonté de rénover ce diplôme a été confirmée par Jean-Michel Blanquer, le nouveau ministre de l'Éducation nationale, qui se dit "favorable à un bac musclé".



"Un bac musclé, c'est éviter qu'il soit trop épais, ce qui est le cas aujourd'hui", a précisé Jean-Michel Blanquer sur BFMTV, lundi 22 mai. Si le ministre considère que certaines "critiques" contre le bac sont "injustes", il observe également des remarques "justes" vis-à-vis de cette "dernière institution nationale depuis la suppression du service national". Il n'est ainsi pas question d'envisager une quelconque disparition de l'épreuve : "Il faut le maintenir, c'est un point de repère très important".

L'ancien recteur d'académie et dirigeant de l'École supérieure des sciences économiques et commerciales (Essec) n'a toutefois pas donné de calendrier pour cette réforme, ni les modalités. Interrogé sur le nombre exact de matières qui deviendraient obligatoires et celles qui seraient évaluées en contrôle continu, le ministre de la rue de Grenelle a simplement répondu : "C'est beaucoup trop tôt pour le dire".