publié le 31/03/2017 à 19:49

Longtemps premier syndicat national dans le secteur privé, la CGT passe au second plan, détrônée ce vendredi 31 mars par la CFDT. "Évidemment ça ne fait jamais plaisir, mais c'est un résultat dont on mesurait la possibilité depuis plusieurs semaines", confie Philippe Martinez, patron de la CGT, au micro de RTL ce 31 mars. Le représentant syndical affirme d'ores et déjà travailler à la reconquête de cette première place en repensant la stratégie de présence de son syndicat dans les entreprises.



"Le premier problème est la différence de présence dans les entreprises", explique Philippe Martinez, qui met en avant "le besoin" que (la CGT a) d'être mieux (représentée) et plus présents dans la diversité des entreprises. Force est de constater que la CFDT est présente dans de plus nombreuses entreprises et évidemment - ça paraît une lapalissade -, quand dans une entreprise il y a un bulletin CFDT mais pas de bulletin CGT, eh bien on ne peut pas voter pour la CGT", explique le leader du syndicat.

"La deuxième chose est qu'il faut sûrement mieux analyser les conséquences des profondes restructurations qu'il y a eu dans les grandes entreprises que l'on appelle "bastions de la CGT", qui ont été profondément restructurées et qui déboussolent le personnel et ne trouvent pas toujours de la part de la CGT une réponse appropriée", poursuit Philippe Martinez.