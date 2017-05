publié le 22/05/2017 à 15:09

Emmanuel Macron compte bien incarner la rupture avec le quinquennat précédent. Comment ? En prenant ses distances. Lors de l'une de ses dernières interviews avant son élection, le candidat assumait "totalement que je serai un président engagé, mais qui sait aussi déléguer qui n'est pas en charge de l'anecdote qui ne sera pas tout le temps devant les caméras qui prend une distances. Le président préside mais il ne gouverne pas. Je considère que le problème des derniers quinquennats a été une trop grande proximité avec les journalistes. Je pense qu'en particulier, quand on préside, on n'est pas le copain des journalistes". Selon nos informations, le président de la République souhaite "refaire du Conseil des ministres un véritable lieu de débat (...) Il préfère voir ses ministres débattre autour de lui, à l’Élysée, plutôt qu’à l’extérieur".



Concernant la composition de son gouvernement, le chef de l'État a maintenu le mystère autour de l'identité de ses futurs ministres. "Même au QG, même les plus proches d'Emmanuel n'ont aucune idée de ce qui se trame. Cette culture du secret, c'est dans son ADN. Tant qu'une décision n'est pas arrêtée, on ne dit rien", raconte un membre de son équipe dans les colonnes du Figaro.

Ne pas être dans la "petite phrase"

Emmanuel Macron se démarque par sa communication. Sur Radio J, Benjamin Griveaux expliquait que de "mauvaises habitudes" avaient été "prises ces dix dernières années, avec la multiplication des 'off', des prises de parole sans doute intempestives qui répondent à une forme de dictature de l'urgence (...) Il est certain qu'Emmanuel Macron va mettre une distance avec cela. Ce sera un président du temps long parce que le rôle du président, c'est de fixer un horizon et de ne pas être dans la réaction à la petite phrase et le commentaire de l'actualité". Cette prise de distance s'est fait sentir dès le premier Conseil des ministres du gouvernement d'Édouard Philippe. À l'issue de la réunion, les ministres ne se sont pas exprimés devant les caméras des journalistes et la cour de l'Élysée a été fermée.

Sur France Bleu, Christophe Castaner a indiqué que "c'est le gouvernement et le président de la République qui souhaitent fixer le tempo de leur communication. Je sais l'impatience des journalistes mais il va falloir aussi se faire à un président de la République qui a une parole rare, une parole maîtrisée, qui ne cherche pas à rebondir et à satisfaire les attentes certes légitimes des journalistes". Le porte-parole a ajouté que le chef de l'État "parle aux Français à son rythme, avec son mode d'organisation. Il est évidemment aussi dans la maîtrise de sa communication, je pense que c'est sa liberté, et aussi sa force".

Une "posture déterminée"

Emmanuel Macron "m'impressionne par sa capacité à avoir immédiatement saisi les habits du président de la République. Hier (jeudi), quand il est entré dans la salle du Conseil des ministres, il y avait des pas hésitants pour la plupart d'entre nous et il y avait un pas déterminé, un discours déterminé, une posture déterminée du président de la République. On avait l'impression qu'il en était à son cinquantième Conseil des ministres et qu'il accueillait des petits nouveaux", a raconté le porte-parole.



Ce choix de la parole rare peut-il tenir sur la durée ? demande 20 Minutes au politologue Thomas Guénolé. "Ça risque d’être difficile. On ne s’en souvient pas mais au début de son mandat, François Hollande avait essayé de faire de même. Mais les médias ne l’ont pas laissé faire. À l’époque, ils avaient beaucoup souligné les couacs d’Hollande, son amateurisme. L’inconvénient quand on ne s’exprime pas, c’est que les médias construisent le récit sans vous", explique-t-il.