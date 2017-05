Manchester : une circulaire va être envoyée à tous les préfets, annonce Collomb

publié le 23/05/2017 à 11:39

Au lendemain de l'attaque terroriste perpétrée dans une salle de concert de Manchester, qui a fait 22 morts et 59 blessés, selon le dernier bilan, Gérard Collomb a pris la parole pour évoquer "la menace élevée dans tous les pays de notre continent". Depuis la place Beauvau, le ministre de l'Intérieur récemment nommé par Emmanuel Macron a évoqué la préoccupation que constituait le terrorisme. "Dès mon arrivée à la tête de ce ministère, j'ai réuni l'ensemble des services chargés de la sécurité des Français et de la lutte antiterroriste."



L'ex-maire de Lyon les a également réunis ce mardi 23 mai au matin pour prendre des mesures de sécurité et protéger les Français. "Nous avons donné un certain nombre de consignes aux organisateurs d’événements sportifs, culturels et évidemment, en cette période de l’année, il s’en déroule beaucoup, de manière à ce que la protection de nos concitoyens soit partout assurée. Une circulaire sera envoyée en début d’après midi à l’ensemble des préfets pour qu’ils puissent assurer - avec les organisateurs de spectacles, d’événements sportifs ou culturels - la sécurité de celles et ceux qui viendront à ces manifestations."



Cet attentat est le plus grave qui ait touché le Royaume-Uni depuis juillet 2005 et la série d'attaques suicide ayant fait 56 morts, dont les quatre kamikazes, et 700 blessés dans les transports londoniens. Dans un communiqué, le président de la République Emmanuel Macron a fait part de son "effroi" en apprenant la nouvelle.

La rédaction vous recommande