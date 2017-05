publié le 23/05/2017 à 11:18

Le bilan s'alourdit. 22 personnes ont été tuées et 59 autres ont été blessées dans l'attentat qui a frappé la salle Manchester Arena, à Manchester (Royaume-Uni) alors que le concert de la chanteuse pop américaine Ariana Grande touchait à sa fin, lundi 22 mai dans la soirée. Des enfants figurent parmi les victimes. "L'attaquant, je peux le confirmer, est mort dans la salle.Nous croyons que l'attaquant portait un dispositif explosif improvisé qui a explosé, ce qui a provoqué cette atrocité", a déclaré le chef de la police de Manchester, Ian Hopkins, dans un communiqué.





Selon les premières informations, les restes d'un sac à dos auraient été retrouvés sur les lieux de l'explosion. Il était garni d'explosif, vraisemblablement du TATP, aussi appelé peroxyde d'acétone, étant donné l'odeur d'ammoniac qui a été constatée dans les minutes qui ont suivi l'attaque. Une substance explosive très utilisée par les terroristes de Daesh. Le sac contenait également des vis et des boulons, beaucoup de débris métalliques ont été retrouvés dans le Manchester Arena.

Des déchirures très profondes ont été constatées sur les blessures par les services médicaux. Lundi 22 mai, les services de police britanniques ont été alertés à 22h33, heure britannique. Les faits n'ont pour l'heure pas été revendiqués. "La priorité est d'établir s'il a agi seul ou s'il faisait partie d'un réseau", a également dit la police de Manchester, évoquant "un acte terroriste". Manchester est la troisième ville du pays. C'est l'attentat le plus meurtrier à avoir frappé le Royaume-Uni depuis la série d'attaques suicide ayant fait 56 morts, dont les quatre kamikazes, et 700 blessés dans les transports londoniens en juillet 2005.





Depuis l'attaque, les réactions affluent. En pleine campagne pour les élections législatives britanniques qui se tiendront le 8 juin, la première ministre conservatrice Theresa May et son rival travailliste Jeremy Corbyn ont annoncé la suspension de la campagne. Emmanuel Macron a fait part de son "effroi" dans un communiqué.

Latest statement on incident at Manchester Arena @CCIanHopkins pic.twitter.com/LDG1wgX2sT — G M Police (@gmpolice) 23 mai 2017