États-Unis : Donald Trump s’en prend violemment à l’Iran depuis Ryad

et Geoffroy Lang

publié le 22/05/2017 à 04:30

Donald Trump veut “tendre la main" au monde musulman. Le président américain était en Arabie saoudite dimanche 21 mai, pour la première étape de sa tournée diplomatique. Devant une cinquantaine de dirigeants, le président des États-Unis a affirmé que la lutte contre le terrorisme n'est pas "une bataille entre religions". Son discours était très attendu. C'était un exercice à haut risque après ses propos incendiaires pendant la campagne.



Donald Trump s'en est cependant violemment pris à l'Iran accusé de "soutenir le terrorisme", à la grande satisfaction des monarchies sunnites du Golfe, dont l'Arabie Saoudite, qui redoutent l'influence de leur grand rival chiite. "Du Liban à l'Irak en passant par le Yémen, l'Iran finance, arme et entraîne des terroristes, des milices et d'autres groupes terroristes qui répandent la destruction et le chaos à travers la région", a lancé le président américain en appelant tous les pays à "isoler" la première puissance chiite “en attendant que le régime iranien montre sa volonté d'être un partenaire pour la paix”.

Se disant porteur d'un message "d'amitié, d'espoir et d'amour" du peuple américain, Donald a souligné la symbolique de son déplacement - son premier à l'étranger en tant que président - "au coeur du monde musulman". Les propos du président américains à Ryad donnent un contraste saisissant avec sa rhétorique de campagne - au cours de laquelle il avait affirmé "l'islam nous déteste".