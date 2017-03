publié le 02/03/2017 à 19:40

Emmanuel Macron est entré dans le vif de la campagne en présentant son programme lors d'une conférence de presse, jeudi 2 mars. Le fondateur d'En Marche !" se pose en "candidat des classes moyennes et des populaires". Son projet présidentiel est axé autour de six chantiers : la réforme de l'école, la société du travail, la modernisation de l'économie, la sécurité, la politique internationale et européenne et la moralisation de la vie publique.



Pendant que François Fillon se débat avec l'affaire des soupçons d'emplois fictifs de son épouse, Emmanuel Macron a annoncé qu'il comptait "interdire aux parlementaire l'emploi de proches ou de membres de leur famille, pour mettre fin au népotisme". L'ancien ministre de l'Économie propose également la mise en place "d'emplois francs". Il entend verser une prime de 15.000 euros lors de l'embauche d'un habitant de l'un des 200 quartiers prioritaires que compte la France. Son entourage confie qu'il s'agit d'une mesure de "discrimination positive assumée".

Du côté de ses détracteurs, Eric Woerth a jugé que le programme d'Emmanuel Macron était "digne" de François Hollande et qu'il n'était "pas courageux". Depuis le QG de François Fillon, il a ajouté : "Macron ment aux Français en fixant un objectif de 900.000 chômeurs de moins durant le quinquennat". Marine Le Pen estime quant à elle que ce projet présidentiel est une "menace majeure pour l'avenir de la France et des Français". Sur son blog Carnet d'espérance, elle indique qu'il est "bien décevant et constitue une menace majeure pour l'avenir de la France et des Français (...) et même, sur certains points, son projet consiste en une négation de la France".



