Accusé de ne pas avoir de programme, Emmanuel Macron dévoile son programme ce jeudi 2 mars. Le candidat d'"En Marche !" jouit d'une bonne dynamique avec l'alliance conclue avec François Bayrou et le ralliement de François de Rugy et Daniel Cohn-Bendit. Dans les sondages, sa progression est notable. il se place en deuxième position, derrière, selon une étude pour Paris Match, CNews et Sud Radio.



Le candidat a auparavant détaillé son programme économique, mais aussi ce qu'il propose sur la santé et l'écologie, sans oublier ses mesures en direction des agriculteurs. La veille, l'ancien ministre de l'Économie était au Salon de l’Agriculture. Il a notamment a été la cible d'un jet d’œuf au visage, mais pour le candidat "cela fait partie du folklore". Il a même souligné "l'accueil chaleureux reçu".

11h18 - Le candidat répond maintenant aux questions des journalistes.



11h17 - Emmanuel Macron veut proposer une cause nationale de l'égalité hommes-femmes : "Une forme de consentement tactique s'est trop longtemps installée (...) Je porterais moi-même dans les nominations et les pratiques cette cause".



11h10 - Le sixième chantier est celui de l'international et l'Europe. "Je propose de restaurer la crédibilité française vis-à-vis de l'Allemagne (...) Depuis 2008, nous avons une génération perdue qui n'a connu que le chômage de masse", explique Emmanuel Macron.



11h06 - Le cinquième chantier est "celui du renouveau politique". "Je ne veux pas que nous tombions dans ce syndrome qui consiste à jeter le soupçon sur la totalité des élus (...) Ce débat est une lèpre pour la dignité de la vie publique (...) Il s'agit de prendre des mesures attendues. Le projet consiste à éradiquer les conflits d'intérêts, c'est ce qui nous conduira à interdire toutes fonctions de conseils pour les parlementaires. C'est pour cela que nous porterons une réforme qui interdira l'embauche des membres de la famille".



11h05 - Selon Emmanuel Macron, "notre laïcité est un bouclier".



11h02 - Le quatrième chantier consiste à "renforcer la sécurité de la nation (...) Nous sommes aujourd'hui confrontés à la menace terroriste". Il souhaite mettre en place "une feuille de route qui consiste à construire la paix". Cette stratégie se dépolit aussi au niveau national : l'embauche de 10.000 policiers et gendarmes, la structuration d'un État major au niveau national de l'ensemble de nos services de renseignements.

10h59 - "Je ne proposerai de modifier l'âge de départ à la retraite. Je ne proposerais pas de changer l'indemnisation des retraités. Tous les paramètres actuels seront préservés mais nous irons vers un système universel de retraite où pour chacun un euro cotisé donnera les mêmes droits", indique Emmanuel Macron.

10h53 - "Notre projet n'est pas un projet punitif, mais de croissance qui consiste à accompagner le développement des énergies renouvelables", indique le candidat. Il vise à "construire une vraie mobilité (...) Il ne consiste pas à aider celles et ceux, qui ont déjà réussi, à réussir davantage. C'est pour cela que pour les quartiers en difficultés nous avons décidé d'aller plus loin en matière de sécurité".



Ainsi, le candidat rappelle son projet de mettre en place des "emplois francs". Dans les colonnes du Parisien, il explique que l'objectif est l'embauche d'un habitant d'un des 200 quartiers prioritaires de la politique de la ville, une prime de 15.000 euros sera versée. Son entourage confie qu'il s'agit d'une mesure de "discrimination positive".



10h52 - Le deuxième chantier est celui de la société du travail : "Je demanderais ainsi au gouvernement, de simplifier le droit, de réformer l'assurance chômage et cela s'accompagnera d'un plan inédit pour la formation et la qualification".

Sur la taxe d'habitation, Emmanuel Macron explique "comme toutes les mesures prises en matière de travail, c'est une mesure essentielle pour les classes moyennes. C'est un impôt injuste sur le plan social et territorial (...) Je crois à la nécessité de redonner de l'espoir aux classes moyennes (...) C'est une mesure d'efficacité et de justice. Elle se fera en préservant les finances des collectivités".

10h50 - Emmanuel Macron veut "diviser par deux le nombre d'élèves par classe en CP et CE1" et il souhaite "redonner beaucoup plus d'autonomie et de moyens au collège et au lycée".



10h47 - "Nous ne cherchons pas à conserver ou à adapter mais à transformer en profondeur", affirme Emmanuel Macron. "Le cœur de ce projet ce sont six chantiers qui sont la structure du contrat avec les Français. Le premier est celui de l'éducation et de la culture (...) C'est ce pourquoi je veux remettre la transmission des savoirs fondamentaux", poursuit le candidat.



10h45 - Ce projet est "réaliste", "tient compte de la réalité" et "s'inscrit de manière pragmatique en terme d'actions", affirme Emmanuel Macron. "La cohérence de se projet consiste à concilier l'efficacité et la justice. Chaque mesure a été choisie au regard du critère d'efficacité (...) L'évaluation sera un axe fort des politiques que nous mettrons en place. La justice est au cœur de notre projet (...) Nous voulons les mêmes règles", ajoute-t-il.



10h42 - Emmanuel Macron ne souhaite pas parler de réforme mais de transformations. Il attaque François Fillon de "s'attaquer délibérément à l'État de droit".



10h41 - "Ce projet a été construit avec le terrain. Nous avons aujourd'hui plus de 205.000 adhérents", rappelle le candidat d'"En Marche !". Ce projet est "le reflet de ce qui est remonté de la base". Il ajoute : "C'est à la fois un projet complet et en en-tête un contrat avec les Français. Je suis confiant en la capacité qu'a notre pays à se transformer et à relever les défis".

10h40 - "Dans cette période, il me parait indispensable de garder le calme et dans le même temps de rappeler le respect de nos institutions et la volonté de proposer un projet pour le pays", explique Emmanuel Macron qui veut retrouver un "esprit de conquête".





10h38 - Emmanuel prend la parole.