publié le 27/02/2017

À moins de deux mois du premier tour de scrutin de l'élection présidentielle, la campagne semble se tendre chaque jour un peu plus. Alors qu'il se débat dans les remous des affaires d'emplois fictifs présumés concernant sa femme et ses enfants, François Fillon a partagé son agacement dans un communiqué publié sur sa page Facebook.



"Je voudrais faire part de mon inquiétude à propos de la violence qui règne en France. Nous sommes dans une situation inédite : à deux mois de l'élection présidentielle, nous vivons dans une situation de quasi guerre civile qui vient perturber le cours normal de cette campagne", écrit l'ex-Premier ministre. Il cite ensuite plusieurs exemples d'actions ayant, selon lui, pour but de "perturber la campagne, décrédibiliser les élections, affaiblir la démocratie".

François Fillon fait notamment référence aux manifestations de militants d'extrême-gauche à Toulon et à Nantes, aux blocages de lycées et aux manifestations en banlieue parisienne consécutives à l'arrestation violente de Théo à Aulnay-sous-Bois, au début du mois de février. Une situation que François Fillon impute directement au gouvernement : "Aujourd'hui, en tant qu'ancien Premier ministre, j'accuse solennellement le Premier ministre et le gouvernement doit prendre des mesures pour que les casseurs et les ennemis de la démocratie cessent de perturber cette campagne présidentielle", conclut-il.