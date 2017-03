Tabagisme : Macron favorable à "une vraie politique de prévention"

publié le 03/03/2017 à 08:25

Si le tabac rapporte tous les ans 14 milliards d'euros à l'État, il coûterait 120 milliards d'euros à la société française et causerait la mort de près de 200 personnes par jour. Pour lutter contre ce fléau, Emmanuel Macron souhaite se battre contre la contrebande frontalière. "Quand je regarde la Belgique, le Luxembourg et l'Allemagne, on a aujourd'hui du trafic sur toute cette zone frontalière (...) qui vient fragiliser tous les vendeurs", constate le candidat à la présidentielle.



