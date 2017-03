Macron choisira un premier ministre "avec une forte majorité politique"

publié le 03/03/2017 à 08:03

Comment confier le pays à un homme de 39 ans qui n'a aucune expérience politique ou presque ? À deux mois de l'élection présidentielle, l'opinion émet un doute récurrent à l'encontre d'Emmanuel Macron : son manque d'expérience politique. Mais l'ancien ministre de l'économie, qui n'a jamais eu de rôle parlementaire, tient à rassurer : "Présider ce n'est pas gouverner. C'est, au titre de notre Constitution, être le garant des institutions et de leur bon fonctionnement, de la dignité de la vie publique et en même temps donner un cap au pays et, derrière, nommer et s'engager sur quelques chantiers prioritaires", affirme-t-il. De grands chantiers, Emmanuel Macron en dénombre six, comme il l'a détaillé dans l'énoncé de son programme, jeudi 2 mars.



"Le mode de présidence que je cherche à développer se concentre sur des priorités, un domaine réservé et un gouvernement à la tache avec de vraies responsabilités politiques, annonce le leader du mouvement "En Marche !" né il y a onze mois. Le premier ministre c'est quelqu'un qui doit avoir, homme ou femme, une capacité de tenir une majorité parlementaire de projets qui sera un vrai défi des prochaines années (…). Il faudra qu'il ou elle ait une forte expérience de la vie politique, de l'art parlementaire et de la capacité à gouverner les hommes, parce que la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui est inédite", poursuit Emmanuel Macron.

Pour un rassemblement des progressistes

"De gauche comme de droite, vous avez une fracturation de la vie politique et aucun parti de gouvernement classique n'est en situation de dire 'demain, j'aurai une majorité absolue', dépeint le candidat. Ce qu'il faut construire, c'est à la fois un renouvellement de notre vie politique et démocratique, mais en même temps un vrai pluralisme, c'est-à-dire une majorité de projets". Quant à savoir si Emmanuel Macron est prêt à constituer une grande coalition à l'allemande, de la gauche progressiste à la droite réformiste, ce dernier l'assure : "C'est exactement le projet d''En Marche !".

"On ne peut pas constituer un système à l'allemande parce que c'est un régime parlementaire, qui construit après les résultats des parlementaires, des alliances dans des accords de coalition longuement négociés. Cela n'est pas possible en France parce que le système est consolidé par l'élection présidentielle, nuance toutefois Emmanuel Macron. C'est pour cela que ma volonté, depuis avril dernier, est de construire une nouvelle majorité de projets dans l'élection présidentielle. La démarche qui est la mienne, le refus qui a été le mien d'aller aux primaires, c'est la dénonciation de l'incohérence profonde sur le plan idéologique des deux grands partis de gouvernement que sont le Parti socialiste et Les Républicains - sur la base desquels se nourrit le Front national - et de dire : 'Moi, je veux rassembler les progressistes'", argue-t-il.