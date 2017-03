publié le 03/03/2017 à 09:04

Emmanuel Macron était l’invité de RTL ce vendredi 3 mars, pour le premier numéro des petits déjeuners avec les principaux candidats à l’élection présidentielle. Laurent Gerra en a profité pour imiter François Bayrou, un soutien du leader du mouvement En Marche !. "Un grand fauve solitaire comme moi connaît la loi de la jungle, il sera mon Mowgli et je serai son Balou", lance le président du MoDem.



Laurent Gerra ne pouvait pas oublier Brigitte Macron, la femme du candidat, très présente durant cette campagne. "T’as vu le numéro de Paris Match ?", lui demande-t-elle. "Lequel ?", répond Emmanuel Macron. "C’est simple, c’est celui où on n’est pas en couverture." Un coup de fil à la maison, c’est François Hollande. "Salut François, ça boume ? Tu fais tes cartons ? Tu pourras me laisser ton scooter et ton coiffeur à 10 000 boules ?", lui lance Emmanuel Macron.

Jack Lang s’est joint au concert de louanges, avec visiblement une petite idée derrière la tête. "Emmanuel, quel bel homme ! Il mérite un grand destin, il mérite aussi un grand ministre de la Culture. Tout vous réussit ! Je ne vais pas moisir encore pendant cinq ans à l’Institut du monde arabe", espère l’ancien ministre de la Culture.