C'est une réalité à laquelle peu de communes françaises échappent : la désertification des centres-villes. Les commerçants n'en finissent pas de mettre la clé sous la porte, concurrencés par les supermarchés implantés en périphérie des villes.



Interrogé à ce sujet par Michel, commerçant au Mans (Sarthe), qui ne peut que constater la diminution constante du nombre de clients au profit des zones commerciales, Emmanuel Macron a mis en avant quelques mesures de son programme pour lutter contre ce phénomène de désertification. "La réforme de la taxe d'habitation que je porte permet de remettre du monde en centre-ville, avance le candidat du mouvement "En Marche !". Cette mesure permettra selon lui de réduire la pression fiscale qui pèse sur les ménages et ainsi leur permettre de retourner dans les centres-villes.

"Je pense que nos concitoyens sont en train de changer leurs habitudes, on est en train de sortir de l'ère du supermarché, de l'hypermarché en périphérie", estime Emmanuel Macron. Mais si le candidat considère que les Français reviennent de plus en plus vers des circuits courts, il insiste sur le fait qu'il faut mettre en place une "politique d'aide". Concrètement, ça veut dire ? Suppression du RSI, réforme du chômage, animation des centres-villes pilotée par les maires, transfère de l'aide aux commerçants (FISAC) des centres villes aux régions et la valorisation des circuits courts... autant de leviers qu'entend mettre en place l'ex-ministre de l'Économie pour redonner une dynamique au cœur des communes françaises.

Le numérique, un atout pour les centres villes de demain

Au delà des mesures concrètes, le numérique représente un atout pour l'avenir des centres-villes aux yeux d'Emmanuel Macron. "Le numérique va être une source de transformation de ces commerces de centre ville, estime-t-il. Ce qui va demain changer, c’est qu'avec les objets connectés et la nouvelle génération d'Internet, on aura de l'information de proximité". Information comme, par exemple, la promotion sur les pains au chocolat chez le boulanger du coin, illustre Emmanuel Macron. Le candidat en est convaincu, le numérique représente un levier pour "repeupler les centres-villes en les transformant".