03/03/2017

Rien n'arrêtera Emmanuel Macron, en tout cas pas une candidature d'Alain Juppé, si jamais elle venait à se concrétiser. Premier invité des "Petits déjeuners de la présidentielle" de RTL, le candidat d'"En Marche !" a affiché sa détermination. Interrogé par Bruno Dive, éditorialiste du quotidien Sud Ouest sur une possible candidature du maire de Bordeaux, Emmanuel Macron n'est pas inquiet.



"Si j'étais de nature à être inquiété par quoi que ce soit, je ne me serais pas lancé d'où je me suis lancé dans cette aventure, convaincu très profondément qu'une campagne présidentielle n'est pas une session de rattrapage pour qui que ce soit, y compris un grand parti de la République", a affirmé l'ancien ministre de l'Économie.

L'entrée en campagne d'Alain Juppé n'aurait donc aucune importance pour le candidat d'"En Marche ! " ? Il répond : "Si je m'étais déterminé en fonction des paramètres extérieurs y compris les conseils météorologiques de mon voisin (Louis Bodin, présentateur de la météo sur RTL, ndlr), je serai resté sous la couette depuis mars dernier. Donc je continuerai à avancer et à marcher quoi qu'il advienne", a assuré Emmanuel Macron.



La candidature d'Alain Juppé commence à être évoquée à droite, qui le voit comme le potentiel successeur de François Fillon, empêtré dans les ennuis judiciaires. Depuis mercredi 1er mars, plusieurs des soutiens de l'actuel candidat de la droite se sont retirés de la campagne, certains appelant à une candidature du maire de Bordeaux. Le député Georges Fenech a même appelé les élus de droite à parrainer Alain Juppé.