Macron veut exonérer 80% des Français de la taxe d'habitation

publié le 24/02/2017 à 12:21

Emmanuel Macron semble être entré dans le vif de la campagne en présentant son projet économique, dans un entretien aux Échos. Le candidat à la présidentielle souhaite exonérer de taxe d'habitation 80% des Français qui la paient, une mesure dont il évalue le coût pour l'État à 10 milliards d'euros.



Il a confirmé cette mesure, ce vendredi 24 février. "L'État exonérera les Françaises et Français de classe populaire et de classe moyenne sur leur taxe d'habitation", a déclaré le candidat d'"En Marche !" à la présidentielle sur BFMTV, précisant que seraient exonérés "80% de celles et ceux qui la paient". La mesure ne "coûte(ra) rien aux collectivités locales", puisqu'elle sera à la charge de l'État, a précisé l'ancien ministre de l'Économie. "C'est la mesure la plus essentielle et la plus juste pour le pouvoir d'achat", a-t-il justifié.

Emmanuel Macron a aussi réaffirmé son souhait de "rester dans l'épure des 3% de déficit". Il s'est ainsi engager à réduire la dépense publique française de trois points de PIB en cinq ans, soit 60 milliards d'économies par rapport à la hausse spontanée de ces dépenses, un objectif en ligne avec celui que s'était fixé François Hollande en 2012.