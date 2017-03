publié le 03/03/2017 à 07:25

Emmanuel Macron, un homme discret ? Avec les médias tout du moins. "J'ai eu l'occasion de vous rencontrer une seule fois depuis que vous êtes arrivé dans ce monde politique. Une seule fois : c'était il y a deux ans", lance d'entrée de jeu Alba Ventura. Pourtant, l'éditorialiste de RTL assure "avoir tapé plusieurs fois à sa porte" : "On ne peut pas dire que vous rencontriez beaucoup les journalistes politiques".



Une manière de revenir sur cette rencontre, en février 2015. "Vous étiez en pleine loi Macron, et à ce moment-là, il était temps de voir les journalistes. Par fournée... Il fallait convaincre la presse", explique-t-elle se rappelant d'une rencontre "rafraîchissante" avec celui qui était alors "la nouvelle star de Berçy". Avant de poursuivre : "Vous vous moquiez des codes. Vous étiez peu enclin aux règles du jeu politique traditionnel. Vous disiez que vous n'aimiez pas le microcosme. Vous étiez atypique dans ce milieu". Atypique mais pourtant déjà extrêmement ambitieux : "Vous disiez que vous aviez l'intention d'aller le plus loin possible. Vous vouliez renverser la table, changer la vie, faire la Révolution".

Si à l'époque Emmanuel Macron "dit ce qu'il pense, et veut faire ce qu'il dit", les choses ont bien évolué dorénavant. "Vous savez comment vous êtes surnommé monsieur Macron ? Monsieur 'Et-en-même-temps'", dévoile-t-elle.



Avant d'énumérer certaines raisons : "Vous vouliez supprimer l'ISF et en même temps vous avez préféré le garder dans une version patrimoniale. Vous vouliez supprimer les 35 heures et en même temps vous vous êtes dit qu'il valait mieux rechercher des accords d'entreprises. Vous disiez vouloir préparer une réforme de la fonction publique et vous attaquer au statut des fonctionnaires et en même temps vous avez décidé de ne pas vous attaquer à ce statut mais de le moderniser".

Emmanuel Macron est-il devenu un homme politique comme un autre ? Emmanuel Macron Partager la citation





Et l'éditorialiste ne s'arrête pas là. "Sur Notre-Dame-des-Landes, vous avez dit qu'il y avait eu un référendum et qu'il fallait le respecter et en même temps vous avez proposé de nommer un médiateur. Sur la colonisation vous avez parlé de crimes contre l'humanité et en même temps, après avoir réfléchi vous avez déclaré qu'il s'agissait plutôt de crimes contre l'humain. Vous avez jugé que les anti-mariage pour tous ont été humiliés et en même temps vous avez estimé que l'humiliation avait été aussi du côté des pro-mariage. Et sur la peopolisation, vous avez déclaré que vous aviez fait une erreur de vous exposer avec votre épouse et en même temps vous avez continuez à vous prêter au jeu", poursuit-elle.

Une position résumée en quelques mots : "Sous vos airs polis, vous avez dit beaucoup de choses et leurs contraires". Et si elle reconnaît un homme politique très "pragmatique", Alba Ventura s'interroge si Emmanuel Macron est toujours "ce jeune homme iconoclaste bourré d'idées" ou si Emmanuel Macron est devenu "un homme politique comme un autre, c'est-à-dire quelqu'un qui dit aux gens ce qu'ils veulent entendre".