Le programme de Macron ignore la question du "patriotisme économique"

publié le 03/03/2017 à 08:05

Longtemps pointé du doigt pour ne pas avoir de programme, Emmanuel Macron a levé le voile sur ses propositions jeudi 2 mars. En première ligne, les questions économiques. "Nous avons désormais un programme Macron, un programme charpenté et cohérent", juge François Lenglet qui note la volonté de "flexibilité" et de "sécurité". "Il vise à libéraliser l'économie, à réformer l'état-providence... Vous voudriez nous emmener, nous les Français, buveurs de vins, vers les buveurs de bière", illustre l'éditorialiste de RTL évoquant notamment le pays de la "social-démocratie".



Mais le spécialiste économique dénonce une absence notable dans les idées dévoilées par le candidat à l'élection présidentielle de 2017. "Votre discours économique ignore la question de l'identité, du patriotisme économique, du besoin de frontières nationales", explique-t-il dénonçant notamment la montée du nationalisme "partout dans le monde". "C'est souvent le visage grinçant du populisme. Mais si les populistes progressent, ne seraient-ce pas parce que les dirigeants politiques et économiques, comme vous, refusent de répondre à la demande de frontières nationales", détaille-t-il.

Pour François Lenglet, cette absence pose deux problèmes en vue de l'élection présidentielle de mai prochain. "Un, cette lacune me semble vous fragiliser dans l'hypothèse vraisemblable d'un second tour face à Marine Le Pen pour gagner le vote populaire. Deux, êtes-vous prêt intellectuellement et politiquement au monde de Trump, du Brexit, du nationalisme chinois, du retour de la Russie, de la résurgence, du choc entre les puissances ?", demande l'éditorialiste de RTL. Avant de poursuivre : "Avec ce programme bien raisonnable et bien conforme aux valeurs du monde d'avant, ne partez-vous pas à la chasse à l'ours avec un fusil en plastique ?"



Face à François Lenglet, Emmanuel Macron a réagi immédiatement aux propos énoncés : "La question que vous me posez est essentielle, a réagi l'ancien ministre de l'Économie. Si les rationalistes, les défenseurs de la liberté, considèrent que l'ordre du monde est défini par les nationalistes... On est déjà mort". Mais les débats pointés du doigt sont réels même si l'ancien pensionnaire de Bercy est persuadé que "Donald Trump ne pourra pas appliquer son programme économique".