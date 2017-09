Le journal de 7h30 : pourquoi les infirmiers sont aussi en colère

publié le 18/09/2017 à 08:21

La grogne monte en France. Face à la pénurie de médecin, l'État compte augmenter les tâches accomplies par les infirmiers dans les hôpitaux français. Elles sont 600.000, en France, à pouvoir être mises à contribution pour lutter contre les déserts médicaux. Face à cette mesure, le personnel médical s'inquiète et redoute une surcharge de travail.



"Et puis après on va faire l'accueil, le taxi, donner les repas et faire le ménage aussi, puisqu'il n'y a plus personne !", ironise une infirmière d'un hôpital parisien. Les médecins eux, ne sont pas contre, à condition que ce soit encadré, sur la base du volontariat et que tous les actes médicaux ne soient pas concernés.

Face à cette mesure, les infirmiers avaient rejoint le cortège de la manifestation contre le Code du travail, mardi 12 septembre dernier, lancée à l'appel de la CGT et qui a rassemblé entre 223.000 et 400.000 mécontents.

À écouter également dans ce journal :

- La CFDT appelle à son tour à la mobilisation contre la réforme du Code du travail, ce lundi 18 septembre. Les routiers seront notamment présents, et menacent de bloquer tout le pays si leur grogne n'est pas entendue.



- C'est l'une des grandes nouveautés de cette rentrée, les évaluations nationales en CP, qui commencent ce lundi. Certains enseignants ont toutefois décidé de boycotter ces tests, jugés inadaptés et potentiellement stressants.

- La première greffe de bras a été réalisée en France, sur Caroline, une Savoyarde dont les deux membres ont été sectionnés après une chute sur une voie de chemin de fer. "Ils ont vraiment fait ça bien, c'est une grande prouesse", a-t-elle confié au micro de RTL.





- Un nouvel ouragan, Maria menace les Antilles. De catégorie 1, il pourrait gagner en puissance. Si les îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, ravagée par Irma, devraient être épargnées, l'alerte rouge a été déclenchée en Guadeloupe, les habitants sont priés de se mettre à l'abri.



- Trois jours après l'attaque de Londres, qui a fait 30 blessés vendredi dernier, la police annonce l'arrestation d'un deuxième suspect. Le niveau d'alerte a été abaissé.

- La France est qualifiée pour la finale de la Coupe Davis, après la victoire de Jo-Wilfried Tsonga. Ils affronteront en finale l'équipe de Belgique.

- Côté football, le PSG a encore frappé et s'impose 2-0 contre l'Olympique Lyonnais. Huit victoires en huit matches pour l'équipe parisienne, qui brille notamment grâce au duo Neymar-Cavani.