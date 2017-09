Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert en juillet 2016 avec les Bleus

publié le 17/09/2017 à 12:30

La France tient les rênes dans cette demi-finale de Coupe Davis. Après une première journée poussive, marquée par la défaite de Lucas Pouille, le double composé de Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert s'est imposé en trois sets face à la paire serbe formée par Nenad Zimonjic et Filip Krajinovic (6-1, 6-2, 7-6 (7-3)), samedi 16 septembre.





Jo-Wilfried Tsonga, qui avait égalisé vendredi en battant en trois sets (7-6 (7/2), 6-3, 6-3) le novice Laslo Djere, tentera d'offrir le point de la victoire à son camp ce dimanche dès 13 heures. Il sera opposé au 80e joueur mondial, Dusan Lajovic, qui a créé la surprise vendredi face à Lucas Pouille.

Après être apparu très stressé au terme de la première journée, le capitaine de l'équipe de France Yannick Noah s'est montré plus confiant avant le deuxième match du numéro 1 français : "Jo est bien. (...)C'est une chose de bien jouer à l'entraînement, mais le fait d'avoir gagné le match d'hier (vendredi, ndlr) le renforce et va lui donner un peu de confiance".



Concernant la qualification des Bleus pour la finale, contre l'Australie ou la Belgique, le capitaine poursuit : "On a tellement envie d'y arriver... Si ça doit se passer, c'est cette année".

France-Serbie : résultats et programme

Vendredi 15 septembre (à partir de 13h00) :

Dusan Lajovic (SRB) bat Lucas Pouille (FRA) 6-1, 3-6, 7-6, 7-6

Jo-Wilfried Tsonga (FRA) - Laslo Djere (SRB)



Samedi 16 septembre (14h00) :

Nicolas Mahut/Pierre-Hugues Herbert (FRA) bat Nenad Zimonjic/Filip Krajinovic (SRB) 6-1, 6-2, 7-6 (7/3)



Dimanche 17 septembre (13h00) :

Jo-Wilfried Tsonga (FRA) - Dusan Lajovic (SRB)

Lucas Pouille (FRA) - Laslo Djere (SRB)