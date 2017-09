PSG-Lyon : les Parisiens triomphent au bout du suspense

publié le 17/09/2017 à 23:40

Les Parisiens sont venus à bout des Lyonnais (2-0) après s'être fait peur pendant près de 75 minutes. Cette victoire poussive à domicile pour le compte de la 6e journée de Ligue 1 (L1), dimanche 17 septembre, revêt une saveur particulière puisque Neymar Jr. et ses coéquipiers reprennent trois points d'avance sur Monaco en tête du classement. Le club de la capitale s'installe donc confortablement au sommet du championnat français.



La réception de Lyon se présentait comme le premier test en L1 pour le club parisien, son mercato à plus de 400 millions d'euros et son trio de rêve en attaque déjà affublé du sobriquet "MCN" par la presse. Avec en toile de fond les critiques de plus en plus acerbes du président de l'OL, Jean-Michel Aulas contre les dépenses mirifiques du club détenu par le Qatar, qui pénalisent selon lui les autres clubs français et dérégulent le marché.

Des Lyonnais solides

Pour la première fois de la saison, le PSG des stars est rentré aux vestiaires du Parc des Princes sans marquer de but. Et il aura fallu attendre la 75e minute pour voir les Parisiens prendre l'avantage sur une déviation inspirée d'Edinson Cavani détournée dans son but par le Lyonnais Marcelo.

Jusque-là, les Lyonnais avaient crânement saisi leur chance, manquant même de peu d'ouvrir le score un peu plus tôt sur une lourde frappe de Ndombele en plein dans la transversale. En fin de match, un nouveau but contre son camp de Morel a mis fin à tout espoir lyonnais, après un penalty raté de Cavani.



Côté buteurs, le duel du début de saison tourne toujours en faveur de Falcao, auteur de neuf buts en six journées avec l'AS Monaco, quand l'Uruguayen du PSG voit son compteur bloqué à sept. À noter que mis à part les Parisiens, seuls les Girondins de Bordeaux, vainqueurs vendredi 15 septembre à Toulouse (1-0) et 4e du classement, sont toujours invaincus après six journées.