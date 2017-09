publié le 18/09/2017 à 07:16

"Ils ont vraiment fait ça bien, c'est une grande prouesse", a déclaré Caroline au micro de RTL. Cette savoyarde aurait pu perdre ses deux bras : ils avaient été sectionnés par un train à Chambéry, en Savoie, après une chute sur la voie de chemin de fer le 14 août. Prise en charge par le CHU de Grenoble, elle s'est fait réimplanter ses bras en simultané, quelques heures après l'accident.



Une véritable prouesse médicale, la première en France. "Je veux simplement leur dire merci. Aux médecins, mais aussi aux équipes médicales en amont, aux cheminots, à tous, y compris le barman qui a fourni la glace" a-t-elle déclaré.

Caroline, les deux bras sectionnés par un train et réimplantés par des médecins du CHU de #Grenoble, témoigne demain sur #RTL et #LeParisien pic.twitter.com/r2ZREkfgC1 — Serge Pueyo (@SergePueyo) 17 septembre 2017

Concernant les circonstances de l'accident, la jeune femme se souvient s'être retrouvée "le long du quai, par terre" et avoir "vu le train qui arrivait". "J'ai arrêté de bouger, et quand le train a fini de passer j'ai vu mes bras de l'autre côté du quai" a-t-elle raconté. Les équipes de secours sont intervenues au plus vite, récupérant ses membres avant de la conduire au CHU de Grenoble, pour une opération de plus de quatre heures.

La jeune femme a encore du mal à y croire. Si la récupération de la capacités de ses bras devrait prendre "environ deux ans", elle compte bien s'accrocher : "Mon espoir, c'est de réussir à récupérer comme avant. J'aimerais refaire un potager, rejouer du piano, refaire du tricot, les activités que je faisais avant."