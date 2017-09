publié le 13/09/2017 à 07:36

Plus de 200.000 personnes sont descendues dans la rue mardi 12 septembre en France contre la réforme du Code du travail, une "très forte" mobilisation, selon les organisateurs, relativisée par le gouvernement, déterminé à mener à bien cette promesse de campagne du Président. Après cette première épreuve sociale, le gouvernement est soulagé, et même "serein". Il ne le disait pas trop ouvertement en fin de journée, mais il y avait comme un petit air victorieux sur les visages de certains conseillers ministériels.



À Matignon en particulier, on estime que ceux qui étaient dans la rue ne sont que dans des "postures idéologiques". À commencer par Jean-Luc Mélenchon qui, en ayant quelque peu piqué la vedette à la CGT, sera associé à l’échec de la journée de mardi. C'est en tout cas ce qu'un ministre veut croire et a confié à RTL. Pour l'heure en tout cas, pas question de fléchir du côté de l'exécutif. Les ordonnances seront bien publiées dans quinze jours.

La CGT a déjà appelé à une autre mobilisation, le 21 septembre, à la veille de la présentation du projet en Conseil des ministres et deux jours avant celle de La France Insoumise.