publié le 12/09/2017 à 23:27

Le Conseil de sécurité de l'ONU a voté lundi soir le projet de résolution des États-Unis visant à sanctionner économiquement la Corée du Nord après ses essais nucléaires. C'est la huitième salve de sanctions appliquées à Pyongyang.



Dans le projet initial présenté au conseil, les États-Unis prévoyaient notamment un embargo sur le pétrole et une interdiction des importations de tissu. L'idée est donc de couper les ressources de Pyongyang pour forcer Kim Jong-un à arrêter ses programmes nucléaires et balistiques.

Mais les États-Unis ont dû revoir la portée des sanctions prévues à la baisse, Moscou et Pékin refusant de voter le projet en l'état. La version finale approuvée par le Conseil de sécurité est donc nettement plus légère.

Pékin et Moscou, partenaires commerciaux de Pyongyang

Ce huitième projet de sanctions perd, avec la révision, le réel danger que Pyongyang aurait pu connaître commercialement. Les précédentes sanctions n'ont pas empêché la Corée du Nord de faire toujours plus de progrès dans son développement militaire.



Si l'embargo sur le gaz naturel a été gardé, celui prévu pour le pétrole ne sera plus total. Les exportations seront seulement limitées, la Chine étant le principal partenaire de la Corée du Nord.



Même constat pour les exportations de tissu, l'un des plus gros marchés du régime de Kim Jong-un. La plupart de ces exportations partent vers la Chine et la Russie : tout dépendra donc de la volonté de ces deux pays à mettre en oeuvre les sanctions.

La Corée pourrait précipiter son programme nucléaire

"Ce n'est pas suffisant pour faire mal", a estimé Go Myong-Hyun, de l'Institut d'études politiques Asan. Au contraire, cette résolution pourrait pousser Pyongyang à accélérer ses programmes.



La Corée du Nord pourrait ainsi tenter de devenir un État nucléaire aussi rapidement que possible, avant que les effets des sanctions ne se ressentent complètement, pour pouvoir négocier d'égal à égal avec les États-Unis.