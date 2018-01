Une soupe asiatique pour booster ses défenses

publié le 19/01/2018 à 17:21

Avec sa saveur épicée, le bouillon asiatique de cette soupe de nouilles et tofu est parfait en hiver pour lutter contre la fièvre et la grippe. En effet, il est parfumé avec de l’anis étoilé et de la citronnelle, deux plantes particulièrement performantes en qualité bactéricide et anti-inflammatoire. Ces plantes asiatiques, connues pour leur qualités médicinales et bactéricides sont des alliés culinaires et de santé pour l’hiver.



L’anis étoilé, également connu sous le nom de badiane, est originaire de Chine où elle est connue pour ses qualités gustatives et médicinales. Anti-inflammatoire, anti-bactérienne, anti-oxydant, antalgique, antispamodique pour les intestins, antivirale et diurétique, elle sert même à purifié l’haleine. Pour les ventres fragiles, elle facilite la digestion, soigne les flatulences et aide à la régulation de la flore intestinale. Avec toutes ces qualités pour le ventre, elle possède également une action apaisante pour lutter contre le stress, la fatigue, l’anxiété et les insomnies. Il est très important de l’acheter en étoile et surtout pas en poudre pour éviter les mélanges possibles.

La citronnelle est également un incontournable de la cuisine asiatique. Fraîche, il est important de retirer les premières feuilles de la tige et d’utiliser en priorité la partie proche du cœur. La citronnelle active la digestion, stimule les fonctions de l’estomac, est cicatrisante et antiseptique pour les intestins. Egalement diurétique, elle permet de dégonfler rapidement tout en faisant baisser le taux de sucre dans le sang.

Les nouilles de riz sont naturellement sans gluten et le tofu apporte des protéines végétales pour en faire un repas complet.

Ingrédients :

Pour 4 personnes :



- 400 g de nouille de riz

-50 cl de bouillon de légumes

- 1 litre d’eau

- 160 g de champignons de Paris nettoyés et coupés en lamelles (c’est encore meilleur avec des champignons Shiitake, mais ils sont difficiles à trouver)

- 1 échalote pelée et coupée en lamelles

- 1 gousse d’ail pelée et écrasée finement

- 10 g de gingembre pelé et coupé en lamelles

- 3 cuillères à café de sauce tamari

- 1 cuillère à café de sucre brun

- 1 cuillère à café de vinaigre de riz

- 1 ou 2 tours de moulin à poivre

- 2 anis étoilés

- 1 tige de citronnelle fraîche pelée et coupée en fines lamelles

- 8 branches de coriandre (6 pour le bouillon, 2 pour la décoration)

- 400 g d’edamame (frais ou surgelés)

- 1 cuillère à soupe d’huile d’olive (pour faire griller le tofu)

- 250 g de tofu fumé

- 1 citron vert

Préparation :

Préparation du bouillon :



- Déposez dans une grande casserole le bouillon de légume, l’eau, les champignons, l’échalote, la gousse d’ail, le gingembre, la sauce tamari, le sucre, le vinaigre de riz, le poivre, l’anis étoilé, la citronnelle et la coriandre.



- Portez à ébullition.



- Baisser ensuite le feu et laisser doucement cuire 45 minutes.



Pendant ce temps :



- Faites cuire à la vapeur les edamames. 5 minutes si ils sont frais, environ 10 minutes si ils sont congelés. Écossez les et gardez les de côté.



- Essuyez le tofu dans du papier absorbant pour lui retire toute humidité et couper en petit cubes. Dans une poêle, faites chauffer l’huile d’olive et faites dorer les cubes de tofu quelques minutes. Gardez de côté.

- Quelques minutes avant la fin de la cuisson du bouillon, faites cuire les nouilles de riz selon les instructions du paquet. Égouttez les, puis divisez dans chaque bol.



- Versez le bouillon sur les nouilles, ajoutez au centre le tofu grillé et les fèves d’edamame.



- Décorez avec quelques feuilles de coriandre fraîche et 1 quartier de citron vert, à presser dans le bouillon.

