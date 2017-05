Michel Cymes évoque les trois bienfaits des algues

publié le 03/05/2017 à 10:34

On s'en est aperçu depuis longtemps : au pays du Soleil-Levant, on en pince pour les algues. On savait que certaines d'entre elles pouvaient être bonnes pour la peau. Mais elles peuvent aussi être excellentes pour l'organisme. Au Japon, et plus globalement sur le continent asiatique, on en trouve dans toutes les assiettes. L'Europe ne représente que 4% de la consommation mondiale d'algues. C'est en progression, mais c'est sans doute insuffisant au regard de leurs qualités nutritives.



Les algues contiennent certaines enzymes qui ne se nichent que dans les légumes marins. Elles sont reconnues pour leur contenance en vitamines, en minéraux, en acides gras, en acides aminés et en iode. Tout cela est essentiel au bon développement du cerveau, vous donne un grand bol d'énergie, contribue à augmenter votre endurance physique. Bref cela fait du bien au corps en général.

Les algues ont un troisième atout, de pure forme certes mais à ne pas négliger : le changement. Manger des algues, c'est une manière de se démarquer de la consommation des légumes verts traditionnels. D'autant que le choix est vaste. Il existe environ 25.000 variétés d'algues. Une cinquantaine d'entre elles sont agréables à manger, comme la spiruline, la klamath, la corella ou la salicorne.