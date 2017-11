publié le 18/11/2017 à 10:15

Voici un gâteau qui réuni les ingrédients parfaits pour l’hiver : miel, citron et cannelle. Sa tendre consistance en fait un vrai dessert réconfortant pour les premiers jours de froid. Le miel, au contact de la cannelle, se transforme en perles. Il est délicieux accompagné d’une tasse de thé ou d’un citron chaud en cas de mal de gorge.



Ici, c’est simplement de la fécule de maïs, ingrédient sans gluten connu pour apporter une texture fondante aux gâteaux, qui est utilisé comme farine.

Par simplicité, le fromage traditionnel grec mizithra, fromage de brebis, est substitué par de la ricotta, fromage italien que l’on trouve facilement en France, également fabriqué à partir de lait de brebis, de bufflonne ou de chèvre, en fonction de la région de sa provenance. C’est un fromage recommandé lors d’un régime pour perdre du poids car pauvre en lipides et glucides, il ne contient que très peu de calories, tout en renforçant les os par sa richesse en calcium.



Le miel liquide permet de sucrer naturellement ce dessert et d’apporter à la pâte une belle couleur dorée. Il est important de choisir un miel clair comme le miel de lavande et non un miel foncé comme le miel de châtaigne ou de forêt.



La cannelle est une des plus anciennes épices connues : elle figure dans les écrits de l’Ancien Testament, comme dans les écrits égyptiens et chinois. D’abord consommée comme épice médicinale, elle est l’épice la plus riche en fibre et en antioxydants. Elle est également très riche en manganèse et en fer.

Le tendre cheesecake citron, miel et cannelle sans gluten Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

Ingrédients :

- 500 ml de ricotta

- 160 ml de miel liquide de lavande : 100 ml pour le gâteau + 60 ml pour la décoration

- 3 œufs

- 20 g de fécule de maïs

- 1 cuillère à café d’extrait de vanille

- ½ cuillère à café de sel fin

- 1 cuillère à soupe de zeste frais de citron

- 2 cuillères à soupe de cannelle en poudre

- 1 cuillère à café d’huile neutre (olive, pépin de raisin) pour graisser le moule

Préparation :

- Faire chauffer le four à 160°C et huiler un moule à gâteau de 20 cm de diamètre.



- Dans un large saladier, verser la ricotta. Battre un instant, au batteur à main électrique, pour l’assouplir, puis verser dans cet ordre : 100 ml de miel, les œufs, la fécule, la vanille, le sel et le zeste de citron, en mélangeant très légèrement au batteur pour intégrer chaque ingrédient.



- La texture est alors souple et sans grumeau. Verser la pâte dans le moule et cuire 40 minutes. Les bords seront plus fermes que le centre. Laisser complètement le gâteau refroidir, puis une fois froid, le démouler. Saupoudrer de cannelle en poudre et décorer avec du miel. La réaction chimique du miel liquide sur la cannelle en poudre le fait se regrouper en perles de miel.

