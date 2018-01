Galette des rois : où en acheter de délicieuses sans gluten ?

publié le 12/01/2018 à 10:30

La galette des rois sans gluten a longtemps été impossible à trouver dans le commerce. Il fallait la préparer soi-même, comme ici : la recette de la galette des rois sans gluten. Heureusement, aujourd'hui, de plus en plus de formidables pâtissiers proposent différentes versions pour le bonheur des intolérants et il y en a pour tous les goûts.



À Paris, la pâtisserie Sitron propose sur commande sa sublime galette à la frangipane aux amandes torréfiées. Laure, en bonne Normande, s’assure que le beurre soit du Lescure A.O.P. La part individuelle est vendue 4 euros, la galette pour 4 personnes 24 euros, pour 6 personnes 28 euros, pour 8 personnes 35 euros.

La galette de la pâtisserie Sitron Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

Chez Biosphère Café, la galette est bio et sans gluten ; elle peut aussi être commandée sans lactose. Dans chaque version, la frangipane sans lactose est un merveilleux mélange d’amandes et d’amandes complètes pour une belle saveur. Part individuelle 6 euros, galette pour 6 personnes 28 euros.

La galette de Biosphère Café Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

Chez Foucade, la galette est préparée, comme toujours dans ce salon de thé, avec des ingrédients non raffinés. La pâte contient un peu de farine de châtaigne pour une sublime couleur or-brun. Il existe deux garnitures possible : traditionnelle amande mais également une version sophistiquée au marron où la garniture est une pâte de marron aux brisures de marrons.



Si la frangipane est complètement végétale, la pâte contient tout de même le minimum de beurre. Part individuelle 5 euros, sur commande pour 4 à 6 personnes 25 euros, pour 6 à 8 personnes 35 euros.

La galette de Foucade Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

La boulangerie Chambelland propose son "carreau des rois". Part individuelle 4,80 €, pour 6 à 8 personnes 35 euros, sur commande.



À Montpellier, chez Les Demoiselles de Montpellier, le salon de thé 100% sans gluten, c’est le "gâteau des rois" qui est à l’honneur, comme traditionnellement dans le Sud de la France. C'est un magnifique gâteau garni de fruits confits au délicat parfum de fleur d’oranger. 4,50 euros la part individuelle, 32 euros le gâteau pour 8 personnes sur commande. Il est possible de l’avoir aussi sans lactose. Ce lieu est sans gluten, sans lactose et propose des desserts végétaliens.

Le gâteau des rois des Demoiselles de Montpellier Crédit : Les demoiselles de Monpellier

À Tours, Les gloutons sans gluten, ce nouveau traiteur qui cuisine bio avec des farines locales, propose sur commande, avec possibilité sans lactose, une superbe galette, avec trois garnitures aux choix : frangipane traditionnelle, pommes caramélisées et poires-chocolat. Livraison dans toute l’agglomération de Tours. Galette pour 12 personnes : 28 euros.

La galette des gloutons sans gluten Crédit : Les gloutons sans gluten

Certaines marques de qualité, spécialistes en pâtisserie sans gluten, proposent également des galettes des rois. L’avantage est qu’elles peuvent être livrées partout en France.



Le Petit Minotier propose plusieurs garnitures : frangipane, amande chocolat, pommes (cette dernière est sans gluten et sans lactose).



La Maison du Sans Gluten peut les envoyer sur commande. Précision, comme c’est un produits de saison, il faut les appeler car les galettes ne sont pas sur le site internet. Galette pour 6 personnes: 21€

La galette de La Maison du Sans Gluten Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

Nature & Cie, depuis son site internet, propose également sa galette des rois à la crème d’amande. Un peu moins feuilletée que les autres, elle a pour le coup l’avantage d’être beaucoup moins grasse. Mon conseil est de lui passer un simple glaçage (sucre glace dilué dans un peu d’eau) 1 minute avant la fin du temps de cuisson pour lui redonner un glaçage bien brillant. Actuellement 9,78 euros sur le site. On les trouve aussi dans certaines boutiques bio (le prix varie selon les boutiques).



La galette de Nature & Cie Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

Voilà de quoi se régaler sans gluten durant tout le mois de janvier et tenter d'obtenir la fève.

