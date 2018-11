En 2012, Zlatan a tout tenté pour ne pas être transféré au PSG

publié le 06/11/2018 à 22:03

Entre 2012 et 2016, Zlatan a fait vibrer le Parc des Princes. À l'origine pourtant, le Suédois était loin d'être favorable à ce transfert et il a tout fait pour l'éviter. C'est ce que le joueur a confié dans I am Football, son nouveau livre, dont le quotidien suédois Aftonbladet a publié les bonnes feuilles, ce mardi 6 novembre.



Retour à l'été 2012, Zlatan joue depuis deux saisons à l'AC Milan. Sur son téléphone, il découvre "cinq appels manqués de Mino (Raiola, son agent, ndlr). Les deux hommes finissent par se parler.

"'OK, dit Mino, Leonardo va t’appeler'. Je pense : Leonardo, qui est Leonardo ? Puis je décroche. 'Leonardo - Directeur sportif du PSG'. Puis j’ai dit: "Écoutez, je ne vais pas répondre. Galliani (alors directeur sportif de l'AC Milan, ndlr) m’a confirmé qu’il ne me vendrait pas." Puis Mino dit: 'Oui, je sais, mais ils t’ont déjà vendu...'"

Au bout de 20 minutes à peine, Mino m’a rappelé et tout ce qu’il a dit était : 'Tu as tout' Zlatan Ibrahimovic dans "I am Football" Partager la citation





Cette annonce décontenance Zlatan, qui ne compte pas se laisser faire, loin de là. L'attaquant met alors tout en œuvre pour rester en Italie. "Quand j’ai parlé à Mino, je lui ai dit que nous rendrions la tâche difficile au PSG", raconte-t-il.



"Deuxièmement, je voulais garder le même salaire que je recevais à Milan et je voulais qu’ils disent quelque chose du genre : 'Mec, tu exagères complètement, c’est trop'. C’était un moyen de les faire se retirer. Puis j’ai dit à Mino d’ajouter plein de choses et je les ai énumérées les unes après les autres. Quand nous sommes partis, j’ai dit à Helena, ma femme, qu’ils ne l’accepteraient jamais, qu’il n’y avait aucune chance. Mais au bout de vingt minutes à peine, Mino m’a rappelé et tout ce qu’il a dit était : 'Tu as tout'".



Jackpot pour Zlatan. Son transfert au PSG s'élèvera à 20 millions d'euros pour un salaire de 9 millions d'euros par an.