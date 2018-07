publié le 31/05/2018 à 13:12

Zinédine Zidane a décidément l'art du contre-pied. C'est une bombe qu'a lâché l'entraîneur du Real Madrid ce jeudi 31 mai, lors d'une conférence de presse surprise convoquée à 13h et annoncée à peine une heure avant. Le désormais ex-coach des Merengue a annoncé son départ de la "Maison Blanche", quelques jours après avoir remporté avec ses joueurs une troisième Ligue des champions consécutive.



Zinédine Zidane a justifié son choix par un "besoin de changement" au sein d'une équipe "qui doit continuer à gagner". "Pour cela, après 3 ans, il y a besoin d'un autre discours, une autre méthode de travail. C'est pour ça que j'ai pris cette décision", a indiqué celui qui est une légende du club le plus titré d'Europe.

Assis à côté, le président Florentino Perez a indiqué qu'il avait été mis au courant la veille. "C'est une décision inattendue, j'ai été très triste, les supporters vont être tristes", a confié le président, désormais en chasse d'une nouvelle tête pour diriger l'un des clubs les plus exigeant au monde.



Un coup de tonnerre de la part de l'ancien meneur de jeu de l'équipe de France, champion du monde 98 et dont la carrière d'entraîneur avait débuté sur des standards jamais vus. Et alors que tout le monde le voyait repartir pour une saison et gérer le virage d'un changement de joueurs, Zizou a choisi de tirer sa révérence au sommet de la vague avec le Real. Il indiqué ne pas entraîner "tout de suite".