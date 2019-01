OM-PSG : Paris désormais plus populaire que Marseille chez les Français

publié le 28/10/2018 à 08:30

48% des sondés déclarent préférer le Paris Saint-Germain à l'Olympique de Marseille contre 46% qui penchent pour l'OM. 47% envisagent une victoire des Parisiens dimanche 28 octobre lors du choc de la 11e journée de Ligue 1, seulement 13% un succès des Phocéens. Pour 71% d'entre eux, la rivalité entre les deux clubs dépasse le cadre sportif. Marseille a les meilleurs supporters, Paris la meilleure équipe et le plus beau stade.



Voici les principaux enseignements du sondage réalisé par Odoxa pour RTL et Groupama sur internet les mercredi 24 et jeudi 25 octobre, auprès d'un échantillon de 993 personnes représentatives de la population française âgées de 18 ans et plus, parmi lesquelles 468 amateurs de football, selon la méthode des quotas. L'OM n'a plus battu le PSG depuis le 27 novembre 2011 (14 défaites et 3 nuls depuis).



1. Une rivalité qui dépasse largement le cadre sportif

Depuis les années 1990, l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain sont perçus comme les grands rivaux du football français. Deux fois par an en Ligue 1, c’est LE rendez-vous à ne pas manquer. Mais cette rivalité est-elle uniquement sportive ou bien dépasse-t-elle son cadre ?

Pour une très large majorité de Française set de Français (71%), ce duel va bien au-delà du rectangle vert. Cadres (66%) ou ouvriers (72%), jeunes (67%) ou plus âgés (74%), amateurs de foot (71%) ou non, toutes les catégories de la population le pensent.

2. Le PSG légèrement plus populaire

En février dernier, l'OM remportait le match du cœur de 7 points face au PSG : 50% de suffrages à la question quel est le club que vous préférez parmi les deux contre 43% pour le PSG. Huit mois plus tard, la tendance s'est inversée. Paris emporte 48% des voix, Marseille 46%.





Dans le détail, l’OM est préférée par les ouvriers (52%) et les plus de 50 ans (49% contre

43%). Le PSG séduit, lui, plus particulièrement les cadres (64%) et les plus jeunes (63% des 18-24 ans). Évidemment, ce duel est aussi régional. Dans la région parisienne, le PSG est préféré par 74% des habitants. Dans le quart sud-est de la France, l’OM l'est à 59%.



Chez les passionnés de ballon rond, l'écart est encore plus fort en faveur du club de la capitale : 54% contre 44%. Il y a deux ans, en octobre 2016, le club phocéen "s'imposait" 51 à 46.

3. L'OM a les meilleurs supporters, Paris le plus beau stade

Plongeons désormais dans l'analyse des forces perçues point par point. L'Olympique de Marseille est devant le Paris Saint-Germain sur trois des sept critères proposés, chez les Françaises et les Français comme chez les amatrices et amateurs de football : les meilleurs supporters, le club qui a le plus marqué l'histoire et la meilleure image.



Sans grande surprise, le PSG l'emporte largement sur la meilleure équipe et le jeu le plus spectaculaire. Le club de Mbappé, Neymar, Cavani, Verratti... donne aussi la meilleure image du foot français à l'étranger pour les sondés, en dépit de ses échecs successifs en Ligue des champions. Plus surprenant, le Parc des princes est jugé plus beau que le Stade Vélodrome.

4. Paris favori pour dimanche soir

Entre le début de saison parfait du PSG en Ligue 1 (10 victoires en autant de matches) et la série de 17 rencontres sans succès de l'OM face à son meilleur ennemi, les pronostics pour le choc de la 11e journée du championnat 2018-2019 n'étonneront personne.



4e à 11 points des Parisiens de Thomas Tuchel, les Marseillais de Rudi Garcia l'emporteront pour seulement 13% des sondés. 47% voient une victoire parisienne et 34% un match nul.

