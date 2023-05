Diego Armando Maradona et ses coéquipiers ont enfin un successeur. Le club de Naples a été sacré champion d'Italie jeudi soir, 33 ans après le dernier titre remporté par l'équipe du légendaire milieu offensif argentin. Le Napoli, qui n'avait besoin que d'un point, a obtenu le match nul sur la pelouse de l'Udinese (1-1), devant des milliers de leurs bouillants supporters qui avaient effectué le déplacement jusque dans le nord-est du pays. Les Napolitains remportent ainsi leur troisième Scudetto, après 1987 et 1990.

Victor Osimhen, l'attaquant nigérian révélé à Lille, a été l'un des grands artisans de ce titre aussi magnifique qu'inattendu. Il a inscrit le but du titre en égalisant à la 52e minute, répondant à l'ouverture du score de l'Udinese par Sandi Lovric. De quoi suffire au bonheur des fans du Napoli, qui ont envahi la pelouse de l'Udinese au coup de sifflet final.

La folie en ville depuis plusieurs jours

Le sacre de Naples dépasse largement le cadre du football, dans cette ville où le "calcio" est une religion et Diego Armando Maradona est un Dieu. Depuis plusieurs jours, la cité napolitaine s'était habillée aux couleurs de son club, avec des maillots et des écharpes visibles dans presque chaque rue. La folie s'est emparée de tout Naples au coup de sifflet final, avec un concert de klaxons, de pétards et un nombre impressionnant de feux d'artifice.

Les supporters "partenopei" s'étaient réunis par dizaines de milliers au stade Diego Armando Maradona de Naples, où cette rencontre était retransmise sur écran géant. La fête, déjà géante, promet de durer encore quelques jours.

