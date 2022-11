À écouter Coupe du monde 2022 : le gigantesque mall de Doha, Venise dans le désert 00:01:34

Au Qatar, pays où le commerce est roi, les centres commerciaux, appelés "les malls", sont un lieu de vie et un refuge thermique aussi pour les habitants et touristes. Symbole de la démesure, bienvenue au Villagio, un centre commercial où, à l’intérieur, on peut faire ses courses dans une reproduction de la ville de Venise. Évidemment tout est faux.

Au Villagio, tous les palais vénitiens sont représentés. Ce sont des trompe-l'œil : on peut flâner dans les plus belles artères de la cité des Doges. Le sol est pavé et le ciel bleu, avec quelques nuages. Mais c'est faux : il s'agit d'une immense toile au-dessus de nos têtes.

Le grand canal est bordé par des boutiques de vêtements, des fast-foods, des restaurants. Sur un pont, une famille observe les gondoles naviguer. "On n'était jamais allé à Venise. Maintenant, on pourra le dire. Le faux ciel donne une impression bizarre... On a vu que ça existait. C'est la démesure du Moyen-Orient". L'étonnement, la surprise, les cris des touristes et des supporters, c'est finalement ce qu'il y a de plus vrai dans ce paradis artificiel.

