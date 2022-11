Sandrine Rousseau ne va pas se faire des amis chez les Bleus. La députée écologiste a affirmé lundi 28 novembre sur FranceInfo que "l'équipe de France ne fait pas preuve de courage dans cette Coupe du monde". Selon elle, la sélection française est "parmi celles qui manquent le plus de courage" et d'engagement pour soutenir la cause LGBT et les droits de l'homme au Qatar. "Ils sont pleutres", a-t-elle assuré.

"Le Qatar est un pays qui torture les personnes LGBT", a ajouté Sandrine Rousseau. "Là, il ne s'agit pas de regarder son petit doigt (...), il s'agit de défendre des personnes qui risquent leur vie". À l’inverse, Sandrine Rousseau a salué les "gestes très forts" des équipes du Danemark et de l'Allemagne pour témoigner de leur "solidarité avec les personnes discriminées".

Sous la pression de la FIFA, le capitaine de l’équipe de France Hugo Lloris avait refusé de porter un brassard arc-en-ciel de soutien aux personnes LGBTQI+ quelques jours avant le coup d’envoi de la coupe du monde au Qatar, où l’homosexualité est considérée comme illégale. La Fédération française de football avait alors émis des réserves quant à ce geste. La FFF vient toutefois d'envoyer une lettre pour que les clubs amateurs portent le brassard contre les discriminations envers la communauté LGBTQI+.

