VIDÉO - Belgique-Maroc : quand Hakimi vient embrasser sa mère en tribune après la victoire

Le Maroc a rendu fier tout un pays. Auteurs d'un match incroyable face à la Belgique, les Lions de l'Atlas se sont imposés 2 buts à 0, et se sont complètement relancés dans la course à la qualification pour les huitièmes. Un énorme exploit pour le Maroc, qui n'avait plus gagné en Coupe du monde depuis 1998, qui a donné lieu à des scènes de liesse à Bruxelles et à Paris notamment.

L'émotion était vive sur le terrain également, du côté des Marocains, à genoux et front posé sur la pelouse. Le défenseur du PSG Achraf Hakimi, qui jouait la rencontre blessé, en a même profité pour aller enlacer sa mère en tribune. Dans cette séquence émouvante captée par un spectateur, on voit le défenseur marocain enjamber les panneaux publicitaires et prendre chaleureusement sa mère dans ses bras.

"Maman je t'aime" a écrit Achraf Hakimi sur Instagram en partageant les photos de ce moment.

