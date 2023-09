VIDÉO - "Paul Pogba est le Lance Armstrong du ballon rond", lance Philippe Caverivière

"Paul Pogba est le Lance Armstrong du ballon rond, le Carl Lewis à crampons, le Richard Virenque noir", lance d'emblée Philippe Caverivière. Pour l'humoriste, "les spécialistes qui ont analysé l'échantillon prélevé sur Paul sont tombés des nues. Ils ont dit : 'On n'avait jamais vu autant de testostérone dans le corps d'un athlète depuis Venus Williams'".

L'international français, 30 ans, a été contrôlé positif à la testostérone le 20 août dernier après Udinese-Juventus (0-3), match qu'il a passé sur le banc de touche. "C'est aussi idiot qu'un mec qui prend quatre pilules de viagra avant une partouze et qui fait : "Oh ben non, je n'y vais pas.' En érection, cela n'a aucun intérêt", souligne Philippe Caverivière.

D'après La Gazzetta dello Sport, Paul Pogba aurait pris un complément alimentaire recommandé par un ami médecin, un produit provenant des États-Unis, sans n'avoir averti son club. Il a été suspendu à titre provisoire par l'Agence italienne antidopage (Nado), dans l'attente d'une contre-analyse. Il risque quatre ans de suspension.

